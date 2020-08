Trump banuje, tracą wszyscy. Zaboli nawet Apple

No i tak dochodzimy do metody wykluczenia samej aplikacji. Możliwe są dwa scenariusze. Albo Apple (zresztą to samo dotyczy Google) będzie musiało usunąć WeChat tylko z App Store na terenie Stanów Zjednoczonych (co wydaje się logiczne), albo będzie musiało usunąć aplikację całkowicie niezależnie od regionu. Początkowo ta druga opcja wydaje się bez sensu, ale z drugiej strony, skoro rozporządzenie dotyczy zakazu robienia biznesu z Tancet to znaczy, że Apple nie powinno przyjmować od nich opłaty za korzystanie z App Store i umieszczać ich aplikacji.

WeChat to podstawa

Jak się domyślacie, jeśli Apple zostanie zmuszone do całkowitego usunięcia WeChat z App Store, to spadek sprzedaży będzie najbardziej dotkliwy. Niestety ta aplikacja w Chinach to coś więcej niż tylko komunikator. To narzędzie pierwszej potrzeby, które integruje w sobie również kwestie związane z płatnościami, zakupami w internecie, a nawet dostępem do codziennych wiadomości. Jeśli iPhone zostanie pozbawiony tak istotnego dla Chińczyków narzędzia to stanie się on tym, czym dla nas są obecnie flagowce Huawei. Bardzo drogim i wybrakowanym smartfonem, który nie jest smart.

Co więcej, według Ming-Chi Kuo, drugi scenariusz bezpośrednio przełoży się na sprzedaż pozostałych produktów Apple. Według niego sprzedaż takich rzeczy jak AirPods, iPad, Apple Watch czy komputery i laptopy może spaść od 15 do 25% w skali roku. Biorąc pod uwagę wielkość omawianego rynku będzie to naprawdę dotkliwy cios dla amerykańskiej firmy. Dla lepszego zobrazowania jak wielkie znaczenie ma WeChat, przytoczę jeszcze liczby związane z optymistycznym wariantem, czyli tym w którym aplikacja usunięta zostanie jedynie z amerykańskiego App Store. W takim przypadku roczna sprzedaż telefonów ma spaść od 3% do 6%, a poostałych produków o mniej niż 3%.

Trzeba czekać

Jak widać, gra toczy się o wysoką stawkę. To co mnie zastanawia to jak odbije się to na kursie Apple oraz co z firmami powiązanymi. W przypadku pesymistycznego wariantu, spadek sprzedaży będzie tak duży, że firmy zależne od giganta z Cupertino mogą dostać potężnym rykoszetem. Inwestorzy póki co nie wpadają w panikę, kurs od czwartku spadł zaledwie o ok. 3% i jest szansa, że nie ma to związku z zawirowaniami. Nie mniej jednak jest to ciekawa rzecz do obserwowania.

Aktualizacja

10.08.2020 14:09

Ming-Chi Kuo poinformował, że jego wyliczenia odnoszą się do światowej sprzedaży urządzeń Apple, a nie tylko w Chinach.

* Ming-Chi Kuo to analityk firmy TF International Securities, firmy z sektora z finansowego w obszarze Azji i Pacyfiku. Dzięki dobrym kontaktom z pracownikami Apple odpowiadającymi za łańcuch dostaw Apple w Azji jest źródłem cennych informacji na temat przyszłości firmy. Obecnie jest uznawany za osobę, która jest jednym z najlepszych źródeł w zakresie sprawdzonych plotek i przewidywań kolejnych działań giganta z Cupertino.

