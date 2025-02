8 lat aktualizacji Androida. Kto z tego skorzysta?

Producenci smartfonów prześcigają się w zachęcaniu potencjalnych kupujących do wyboru właśnie ich oferty. Nie tylko kuszą ich nowinkami technologicznymi, ceną, czy wyglądem. Liczy się także wsparcie. Chyba nikt nie chce wydać kilku tysięcy złotych, by po roku, czy dwóch okazało się, że urządzenie nadaję się co najwyżej do recyklingu. Firmy działające na tym rynku zdają sobie sprawę, że klienci cenią sobie długoletnie wsparcie – przede wszystkim systemowe. Jeszcze do niedawna na tym polu królowało Apple zapewniające przynajmniej 5-lat aktualizacji systemowych i jeszcze dłużej aktualizacji zabezpieczeń. Konkurencja nie pozostała jednak w tyle i coraz więcej producentów sprzętów działających pod kontrolą Androida wydłuża swoje wsparcie. Teraz będzie ono jeszcze dłuższe.

Jak informuje firma Qualcomm, nawiązała ona współpracę z Google, dzięki czemu smartfony działające pod kontrolą jej procesorów otrzymają jeszcze dłuższe, bo 8-letnie sparcie dla aktualizacji systemu. Chodzi o sprzęty działające na platformie mobilnej Snapdragon 8 Elite. Producenci urządzeń będą mieli teraz możliwość zapewnienia wsparcia dla nawet ośmiu kolejnych lat aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń Androida. Smartfony z procesorami Snapdragon serii 8 i 7 będą również kwalifikować się do otrzymania tego rozszerzonego wsparcia – pod warunkiem, że producent będzie tym zainteresowany.

8 lat aktualizacji. Qualcomm i Google idą po rekord

Qualcomm zapowiada, że program 8-letniego wsparcia dla nowych wersji Androida i aktualizacji zabezpieczeń wystartuje wraz z premierą pierwszych smartfonów wyposażonych w układ Snapdragon 8 Elite i debiutujące na rynku z zainstalowanym domyślnie Androidem 15. Co więcej, program obejmować będzie pięć kolejnych generacji układów Qualcomm, w ramach współpracy z Google. 8 lat to już chyba prawdziwy rekord – przynajmniej jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania.

Google i Samsung już teraz obiecują 7-letnie wsparcie dla wybranych modeli. Przykładowo, smartfony koreańskiego producenta z serii Galaxy S24 fabrycznie posiadają system Android 14 z One UI 6.1. To oznacza, że urządzenia będą wspierane aż do wersji Android 21. Z kolei poprawki bezpieczeństwa będą aktywnie udostępniane do stycznia 2031 roku. Tegoroczne modele S25 otrzymywać będą wsparcie do 2032 roku.

Pytanie tylko, jak będzie się to przekładało na wydajność samych urządzeń. I nie mówię tu wyłącznie o samej baterii, która zapewne 8 lat nie wytrzyma i będzie ją trzeba wymienić. Chodzi przede wszystkim o sam procesor, który będzie musiał poradzić sobie z funkcjami nowych wersji Androida. A o optymalizację łatwo nie będzie. Już teraz widać, że niektórzy producenci mają z tym problem. Niewykluczone, że przełoży się to na cięcia funkcji – tak robi to Apple, które co prawda wspiera iPhone'y przez wiele lat, ale nie wszystkie są kompatybilne z najnowszymi funkcjami iOS 18.

Nie da się jednak ukryć, że tak długie wsparcie przekładać się też będzie na mniejszą częstotliwość wymiany samego smartfona – pytanie, czy właśnie na tym zależy producentom sprzętów mobilnych, którzy mają premiery przynajmniej kilka razy w roku. Przekonamy się niedługo Fakt, że Qualcomm i Google zapowiadają 8-letnie wsparcie dla aktualizacji systemowych, nie oznacza wcale, że skorzystają z niego wszystkie firmy.