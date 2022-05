To będzie jedna z najciekawszych premier tego roku. realme pokaże tego dnia dwa urządzenia – GT NEO 3 i GT NEO 3T.

To czym wyróżniają się smartfony, to przede wszystkim szybkość ładowania. W pudełku GT NEO 3 znajdziemy ładowarkę o mocy rekordowych 150W. Dzięki temu w 5 min. naładujemy telefon od 0 do 50 proc.

Ładowarka modelu GT NEO 3T ma moc 80W i 50 proc. osiągniemy w 12 min.

Bardzo ciekawie prezentują się procesory w obu telefonach. W GT NEO 3 to MediaTek Dimensity 8100, zapewniający wysoką wydajność i niskie zapotrzebowanie na energię. W GT NEO 3T to z kolej Snapdragon 870 – czyli bardzo wydajny, ostatni udany i nieprzegrzewający się chip firmy Qualcomm. Taki sam procesor zastosowano w zeszłorocznym modelu GT 2.

Ciekawie wyglądają możliwości fotograficzne, bo w obu smartfonach w obiektywie głównym producent zdecydował się na dodanie optycznej stabilizacji obrazu.

Oba smartfony są już w naszej redakcji i w momencie premiery telefonów na rynku opublikujemy ich recenzje.

Największą zagadką jest w tej chwili cena urządzeń. Jak już pisałem w tym artykule – jeśli nie przekroczy 2 tys. zł, będzie bardzo atrakcyjne.

realme przebojem podbija nasz rynek smartfonów. W tej chwili firma jest już na trzecim miejscu pod względem dostaw w Polsce, a jak pisał Krzysztof Rojek, jest też jedynym oprócz Apple producentem, który rośnie w Europie.