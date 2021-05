7 największych twardzieli z gier wideo. Nigdy ich nie zapomnę

Jeśli jakaś potworna rasa dostała kiedykolwiek swojego „badassowego” wymiatacza, to największą łajzą będzie bez wątpienia Generał RAAM, z którym trzeba było stanąć do walki w pociągu, w końcówce pierwszego Gears of War. Ciekawe ile osób zaliczyło tę misję korzystając z glitcha. Jednak postać RAAM twórcy Gears of War zbudowali już wcześniej w pojawiających się co jakiś czas scenkach przerywnikowych. To właśnie one napełniały też serca graczy odrazą do tego antagonisty malując go jako bezdusznego, majestatycznego wręcz potwora bez grama uczuć. Nie żeby reszta Szarańczy je miała, ale przypominając sobie wszystkie te fragmenty w zwolnionym tempie i to, jak zablokował dłonią piłę mechaniczną karabinu Lancer, RAAM to bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych przeciwników w grach wideo.

Marcus Fenix