Nowe konkurencje dostępne będą również w Red Dead Online. Będzie to między innymi 8 nowych wyścigów, których trasy będą prowadziły przez wszystkie 5 stanów, a które pojawią się w grze już 25 maja. Nie są to może nowe gry, ale w oczekiwaniu na kolejną część GTA, to pewnie miły dodatek dla fanów Rockstar Games :)