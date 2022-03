Bezpieczeństwo i komfort - przegląd najciekawszych rozwiązań we flagowym SUVie Skody

Skoda KODIAQ to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier producenta w historii. Flagowy SUV od Skody zyskał po ostatnim face liftingu jeszcze bardziej wyrazisty charakter. Jednak zmiany kosmetyczne to nie wszystko - liczy się również to, co przesądza o komforcie i bezpieczeństwie kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

KODIAQ jako flagowy SUV Skody zawiera w sobie funkcje oraz udogodnienia, które wskazują na najważniejsze osiągnięcia w zakresie poprawy komfortu i bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażerów. Warto wskazać na najważniejsze punkty z bardzo bogatej listy specyfikacji modelu KODIAQ - właśnie te rzeczy najmocniej przemawiają za tym, że flagowa Skoda jest w stanie zaskoczyć także wiele aut z segmentu premium.

Skoda KODIAQ - asystent bezpiecznej i komfortowej podróży - Travel Assist

Elementem, którego zdecydowanie nie można przegapić w Skodzie KODIAQ jest Travel Assist. To synergia wielu systemów łączących w sobie komfort oraz bezpieczeństwo. Rozwiązanie jest implementowane już w innych modelach producenta. W jego ramach, kierowca ma dostęp do takich funkcji jak automatyczne podążanie za innymi pojazdami w korku (niesamowicie przydatna rzecz!), utrzymywanie się na określonym pasie ruchu, a także automatycznego hamowania w razie wykrycia przeszkody na drodze. Co więcej, samochód cały czas analizuje ruch za pomocą kamer oraz czujników i aktywnie reaguje na wszelkie niebezpieczne sytuacje. Co bardzo istotne, Travel Assist doskonale radzi sobie z rozpoznawaniem znaków drogowych i powiadamia o tym kierowcę - potrafi także dostosowywać do nich prędkość auta. Jeżeli system Travel Assist rozpozna, że kierowca próbuje wjechać w miejsce, które zostało obwarowane zakazem wjazdu - Travel Assist z pewnością wygeneruje stosowne ostrzeżenie.

Travel Assist, łącząc w sobie informacje z kilku systemów bezpieczeństwa, czujników,sprawia, że kierowca oraz pasażerowie czują się bezpieczniej. Jakie inne rozwiązania Skoda przygotowała w swoim flagowym SUVie?

Światła matrycowe - niech stanie się światłość!

Niezwykle przydatne jest matrycowe, adaptacyjne oświetlenie wykonane w technologii LED. Zestaw kamer i czujników wykrywa przed sobą pojazdy i tak formuje wiązkę światła, by nie oślepiać innych uczestników ruchu. Jednocześnie, nie odbywa się to ze szkodą dla widoczności w nocy dla kierowcy. Podczas jazdy np. na autostradzie, światła automatycznie dostosowują się do szybszego poruszania się i oświetlają znacznie dłuższy dystans. Reflektory matrycowe wykonane w technologii LED doskonale doświetlają całość drogi i dzięki nim możliwe jest dostrzeżenie w porę pieszych, czy też dzikich zwierzat wkraczających na drogę. Kierowca nie musi się martwić, że jego reflektory oślepiają innych uczestników ruchu czy pamiętać o dostosowaniu świateł do aktualnych warunków na drodze. Wszystko odbywa się automatycznie, co znacząco usprawnia komfort i bezpieczeństwo.

Odpowiednie światła oraz stojące za nimi innowacyjne technologie to coś, na co warto zwrócić uwagę w Skodzie KODIAQ. To jednak nie wszystko - w tym samochodzie można znaleźć mnóstwo innych dowodów na to, że to świetnie przemyślana konstrukcja.

Dobra widoczność z tyłu… i nie tylko!

Odświeżona Skoda KODIAQ to również w pełni LED-owe lampy tylne, które charakteryzują się znacznie lepszą widocznością, trwałością oraz korzystniejszym wpływem na środowisko. Przede wszystkim jednak, tego typu oświetlenie lepiej widać również w gorszych warunkach atmosferycznych - to bardzo mocno wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Warto przy okazji widoczności z tyłu wspomnieć o systemie Area View Camera.W jego ramach, kierowca widzi obraz 360 stopni wokół samochodu (co jest realizowane przez zestaw kamer). W takich warunkach, wszelkie manewry parkingowe będą absolutnie bezstresowe i co ważne - bezpieczne. Skoda KODIAQ jest w stanie zaparkować samodzielnie dzięki wsparciu wielu czujników i kamer i co więcej - jest w stanie wykonać bezpieczne manewry parkingowe również z przyczepą.

Przede wszystkim komfort. System nagłośnienia CANTON

Zintegrowany system multimedialny składający się z 9 głośników i subwoofera. Dostępny jako opcja jest zdecydowanie czymś, za co warto w Skodzie KODIAQ dopłacić. Nie da się ukryć, że komfort jazdy autem jest wyrażany również w jakości systemu audio na pokładzie. Niezależnie od gatunku słuchanej muzyki, a także źródła dźwięku - może to być telefon z aplikacją streamingu audio lub urządzenie podłączane do gniazda AUX. Możemy też skorzystać z tradycyjnego radia i również będziemy zadowoleni z obecnego w Skodzie KODIAQ nagłośnienia.

Najciekawsze rozwiązania w Skodzie KODIAQ zaskakują i przemawiają do wyobraźni. We flagowym SUV-ie o wyrazistych kształtach i technologiach obecnych na pokładzie można wyruszyć w niejedną podróż i… nie chcieć w ogóle wysiadać z auta. Opisywany przez nas model jest na to jednoznacznym dowodem.

Materiał powstał we współpracy ze SKODA Polska