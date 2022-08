Pierwszy rok abonamentu będzie dużo tańszy

Od dzisiaj wszyscy klienci Plusha, którzy zdecydują się na ofertę abonamentową z pakietem internetowym 30 GB, zostaną objęci promocją, w ramach której przez pierwszy rok będą płacić wyłącznie 20 zł w skali miesiąca.

Poza 30 GB internetu, abonament gwarantuje dostęp do 5G, co zapewni oczywiście najwyższą możliwą jakość. Co prawda technologia mobilna piątej generacji nie jest dostępna w całej Polsce, lecz w jej zasięgu znajduje się już ponad połowa mieszkańców - mimo wszystko, jest to zdecydowanie warte sprawdzenia przed podjęciem decyzji. Mapę zasięgu Plusha możecie znaleźć pod tym linkiem.

Co innego w abonamencie Plusha?

Poza 30 GB internetu i dostępem do 5G, Plush oferuje nielimitowane SMS-y, MMS-y oraz rozmowy do wszystkich sieci, a także 5,18 GB internetu do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Umowa będzie obowiązywała przez 24 miesiące - przez pierwszy rok opłata wynosi 20 zł na miesiąc, a po tym okresie wraca do normalnej ceny, czyli 30 zł w skali jednego miesiąca.

Jak informuje Plush, dodatkowe benefity dla osób decydujących się na podpisanie takiej umowy to bezpłatny transfer danych na korzystanie z serwisów społecznościowych i komunikatorów, takich jak platformy należące do Mety, między innymi Facebook, Messenger, Instagram czy WhatsApp. Do tego dostęp do Disney+ bez opłat przez pierwszy rok (po tym okresie standardowa opłata w wysokości 28,99 zł za miesiąc), dostęp do HBO Max przez jeden miesiąc za darmo oraz dostęp do serwisu streamingowego TIDAL na 90 dni, również za darmo.

W ramach tego abonamentu będziecie mogli dobrać telefon w stałych ratach 0%. Plush zaoferuje Samsung Galaxy A33 5G 6/128 GB (36 rat po 52,72 zł + 1 zł na start) oraz OPPO Reno7 5G 8/256 GB (36 rat po 72,22 zł + 298,99 zł na start).

