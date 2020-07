5G nie wypaliło Ci jeszcze mózgu? Szykuj się na 6G!

Jeśli myśleliście, że Wasze aluminiowe czapki mogą w końcu powędrować na zasłużoną emeryturę do żółtego kosza na śmieci, to jesteście w błędzie! Maszty 5G palą się w najlepsze, codziennie można smażyć na nich kiełbaski, ale to stanowczo za mało! Nie udało się przestraszyć postępu i nie dość, że się nie cofa, to bezczelnie robi kolejny krok naprzód. Dopiero co korporacje zaczęły nas smażyć tym okropnym 5G, a już trwają eksperymenty z technologią 6G! Co z nami będzie?

MediaTek reżyserem przyszłej zagłady

Niszczycielem ludzkości jest Tajwańska firma MediaTek, który już przykłada rękę do smażenia naszych głów nikczemnym 5G. Aż ciężko mi się o tym pisze. Według najnowszych raportów firma ta po cichu i dyskretnie szykuje kolejny akt zagłady, a jest nim technologia 6G.

Co gorsza robi na naszej europejskiej ziemi…w Finlandii! Myślicie, że gorzej być nie może? Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że MediaTek ma wsparcie i to na wielu polach. Huawei i Samsung również oficjalnie przyznały się do pracy nad technologią 6G. To nie wszystko! Rząd Finlandii przy wsparciu tamtejszych uniwersytetów planuje z niej skorzystać w okolicach roku 2030. Czy oni niczego nie rozumieją?! Czy nie widzą zbliżającej się zagłady?!