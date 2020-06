Dane zostały zebrane na podstawie aktualnej listy wydanych przez UKE pozwoleń radiowych naszym telekomom na uruchomienie stacji bazowych 5G. Aktualnie UKE wydało już 2 783 takich pozwoleń, najwięcej ma ich Play – blisko tysiąc.

Operator Pasmo Liczba pozwoleń Play 2100 MHz 971 Orange 2100 MHz 840 T-Mobile 2100 MHz 819 Plus 2600 MHz 137 Play 1800 MHz 16

Mapa stacji bazowych 5G operatora Plus

Zaczynamy w kolejności od udostępnienia 5G. Jako pierwszy wdrożył 5G na swoich nadajnikach Plus, który korzysta tu ze swoich zasobów na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Początkowo 5G uruchomione zostało na 100 nadajnikach w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i w Katowicach.

W tabelce z łączną liczbą pozwoleń widać, że Plus zawnioskował już o 137 lokalizacji. Z niewymienionych miast widać na powyższej mapie dwa nowe, są to Siedlce i Mielec.

Mapa stacji bazowych 5G operatora Orange

Orange na swoje 5G wykorzystuje pasmo 2100 MHz. Z zapowiedzi na początku czerwca wynikało, że uruchomi 5G na 1600 nadajników w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach.

Na mapie widzimy już jednak ich w dużo większej liczbie lokalizacji. W okolicach Trójmiasta będą uruchomione w najbliższym czasie stacje 5G w Wejherowie, Czerwonym Dworze i Straszynie. W okolicach Kołobrzegu jeden nadajnik w Gołańczy Pomorskiej. Dalej mamy 3 stacje w okolicach Olsztyna, Suwałk i Łomży. Kolejne planowane są niedaleko Płocka, Konina i Kutna oraz Legnicy, Opola, Częstochowy, Kielc, Radomia, Lublina, Rzeszowa, Bielska-Białej, Nowego Sącza, Tarnowa i Krosna.

Mapa stacji bazowych 5G operatora Play

Play uruchomił 5G już na 500 stacjach bazowych w 53 miastach, między innymi są to Warszawa, Kraków, Wrocław czy Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo, ale jak widać po liczbie pozwoleń, operator ten planuje podwoić liczbę stacji w najbliższym czasie.

Na mapie stacji bazowych Play widać spory rozrzut po całej Polsce i wielu lokalizacjach. Dużo stacji bazowych będzie nad morzem, co może wydawać się istotne w kontekście sezonu urlopowego, w którym głównym kierunkiem mają być właśnie miejscowości wypoczynkowe w Polsce. Przy czym są to pojedyncze stacje, największe ich zagęszczenie będzie w Trójmieście, we Wrocławiu, Krakowie, no i w Warszawie oraz po kilka nadajników w Kołobrzegu, Bydgoszczy, Toruniu, Elblągu, Olsztynie, Giżycku, Augustowie, Lublinie, w Zakopanem, Szczyrku, w Katowicach i Opolu.

Mapa stacji bazowych 5G operatora T-Mobile

T-Mobile jako ostatni operator zapowiedział swoje wdrożenie 5G na własnych stacjach bazowych. Również wykorzystując do tego pasmo 2100 MHz na 1600 nadajnikach w 46 miastach. Wymieniana była tu przede wszystkim Warszawa i okolice, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Płock, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Kielce oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Na mapie z już wydanymi pozwoleniami na uruchomienie 5G, największe zagęszczenie nadajników z nową technologią jest lub będzie w Warszawie, GOP, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Kilka nadajników widać też w Rzeszowie i okolicach, Kielcach, Częstochowie, Płocku. W pozostałych lokalizacjach takich jak Bydgoszcz czy Lubin widzimy pojedyncze instalacje.

Oczywiście trzeba tu wziąć poprawkę na fakt, że to są lokalizacje pozwoleń na stacje bazowe pod 5G, co nie oznacza, że już na nich działa. Niemniej patrząc po zapowiedziach i liczbach wymienionych wyżej, to tylko kwestia czasu.

Jeśli chcecie uruchomić mapy w dużym, osobnym oknie, wystarczy kliknąć przycisk powiększenia w górnej części map po prawej stronie.

Źródło: Speedtest.pl