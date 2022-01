1 lot w tygodniu, SpaceX ma bogaty kalendarz, a NASA się boi

52 misje SpaceX zaplanowane na 2022 rok

Kilka tygodni temu podsumowałem 2021 rok w wykonaniu SpaceX, który zakończył się rekordową liczbą 31 misji kosmicznych. Wzrost względem roku 2020 był całkiem wyraźny, bo o 5 lotów, ale to co firma planuje w 2022 roku jest wręcz niewyobrażalne. SpaceX chce latać w kosmos średnio co tydzień, bo w planie na 2022 rok mamy 52 loty, w tym przynajmniej trzy misje wykonywane przez Falcona Heavy, rakietę składającą się z trzech członów Falcon 9. Patrząc na kadencję lotów w ostatnich miesiącach, nie jest to wcale niemożliwe i nikt chyba nie ma już wątpliwości, że największa w tym zasługa wielokrotnego wykorzystania pierwszego członu rakiety.

Gdyby nie to, SpaceX nigdy nie byłby w stanie wykonać tyle misji w tak krótkim czasie. Najczęściej wykorzystywany booster ma już za sobą 11 lotów i lądowań, a czas potrzebny SpaceX na ponowne wykorzystanie danego członu ciągle się skraca, obecnie to około 30 dni. Początek roku zapowiada, że te 52 loty faktycznie są możliwe do zrealizowania. W 2022 roku SpaceX ma już za sobą 3 udane starty i lądowania, a dwa kolejne planowane są na ten weekend, będzie to misja komercyjna z włoskim satelitą, po której Falcon 9 wróci na lądowisko na Florydzie oraz kolejny pakiet satelitów konstelacji Starlink. Ponadto 2 lutego z bazy Vanderberg w Kalifornii ma polecieć misja wojskowa NROL-87 z satelitą szpiegowskim. Oznacza to, że w pierwszych 5 tygodniach 2022 roku SpaceX może mieć za sobą już 6 lotów. W sam razy aby utrzymać zakładaną kadencję na cały rok.

NASA pod wrażeniem i z ostrzeżeniem

Informacja na temat planów SpaceX na cały rok pojawiła się podczas spotkania NASA Aerospace Safety Advisory Panel, na którym zwrócono uwagę na ogromny sukces SpaceX, ale też na kryjące się za tym zagrożenia. NASA chce się upewnić, że SpaceX będzie przykładało należytych starań do misji wykonywanych na zlecenie agencji, szczególnie w przypadku lotów załogowych. NASA planuje 2 misje załogowe, a na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci też misja komercyjna, również na pokładzie kapsuły Crew Dragon. Warto też mieć na uwadze, że te statystyki mówią tylko o lotach rakiet Falcon 9 i Falcon Heavy, a wiele wskazuje na to, że w tym roku będziemy mieli też pierwsze loty orbitalne statku Starship.

Nawet jeśli FAA nie wyrazi zgody na loty z Boca Chica (decyzję poznamy 28 lutego 2022) to SpaceX już szykuje się na taką ewentualność i rozpoczyna prace nad stanowiskiem startowym na Florydzie. Nie mam wątpliwości, że będzie to bardzo ciekawy rok dla firmy Elona Muska i myślę, że jeszcze długo loty SpaceX nam nie spowszednieją. Szczególnie gdy na orbitę będzie latał Starship.