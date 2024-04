500 zł na zakupy w Biedronce? To możliwe, ale promocja nie trwa długo

Biedronka startuje z promocją, w ramach której można otrzymać vouchery o wartości 500 zł na przyszłe zakupy. Co trzeba zrobić, by je dostać?

Wybieracie się dziś na zakupy do Biedronki? Nie zapomnijcie ich zrobić z wykorzystaniem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Sieć sklepów przygotowała dla swoich klientów promocję, w ramach której za zakupy w dniach od 02.04 do 04.04.2024 r. albo od 04.04 do 06.04.2024 r. do zdobycia jest 5 voucherów po 100 zł do wydania na kolejnych zakupach. By skorzystać z tej okazji należy wydać przynajmniej 500 zł w jednym z tych okresów. Wartość zakupów z obu okresów nie będzie się sumować, sumuje się jedynie wartość zakupów dokonanych w danym okresie. Zakupy muszą zawierać przynajmniej 10 różnych produktów na paragonie.

Biedronka z promocją. Voucher 5x100 zł za zakupy w kwietniu

Vouchery zdobyte w ramach kwietniowej promocji mogą być wykorzystane w kolejnych miesiącach. Każdy z nich można zrealizować na jednorazowe zakupy za kwotę min. 249 zł, w wyznaczonym, wskazanym na danym Voucherze terminie. Zaglądając do regulaminu akcji dowiadujemy się, że vouchery mogą być wykorzystane w następujących miesiącach roku, z wyłączeniem września. Mogą też być wykorzystane tylko w wybranych dniach zamieszczonych w poniższej tabeli:

Miesiąc Dni wykorzystani vouchera Lipiec 22-27.07.2024 Sierpień 19-25.08.2024 Październik 21-26.10.2024 Listopad 18-23.11.2024 Grudzień 9-15.12.2024

Warto jednak zastrzec, że z promocji wyłączone są produkty znajdujące się w regulaminie "Standardowe warunki akcji promocyjnych" dostępnym na oficjalnych stronach Biedronki i w sklepach stacjonarnych. Wczytując się w zapisy, dowiemy się, że do otrzymania lub wykorzystania vouchera nie wliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, doładowania, w tym: kart telefonicznych, kart przedpłaconych i inne usługi. Co więcej, akcje promocyjne nie łączą się z innymi akcjami, poza akcjami z voucherami. Vouchery nie są środkiem płatniczym, nie można wymienić ich na gotówkę i nie łączą się ze sobą. Voucher można wykorzystać wyłącznie z kartą Moja Biedronka dla której został wydrukowany. Regulamin akcji znajdują się na oficjalnej stronie sklepu.