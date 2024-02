Biedronka ma swój e-sklep spożywczy. Mieszkańcy tego miasta skorzystają jako pierwsi

Do tej pory Biedronka współpracowała z Glovo i za pośrednictwem tej platformy sprzedażowej,- na stronie czy w aplikacji mobilnej, mogliśmy robić zakupy spożywcze w 70 miastach Polski. To się nie zmienia, przynajmniej na tę chwilę.

Od teraz jednak, nadal we współpracy z Glovo, ale już na własnej platformie sprzedażowej pod adresem zakupy.biedronka.pl, będziemy mogli kupować produkty spożywcze z oferty sieci sklepów Biedronka.



Biedronka zaznacza, iż własny internetowy sklep spożywczy pozwoli na oferowanie promocji sprzedażowych niedostępnych wcześniej, a więc na platformie Glovo. W e-sklepie Biedronki na start w ofercie znajdziemy około 4 tysiące produktów, zarówno tych typowo spożywczych, jak i z chemią domową oraz dla zwierząt czy z oferty drogeryjnej.

Dominik Prus-Wiśniowski, menedżer ds. projektów cyfrowych w sieci Biedronka:

Zakupów można dokonywać bez logowania jako gość sklepu, ale zdecydowanie korzystniej zalogować się własną kartą Moja Biedronka, dzięki czemu skorzystamy z wyjątkowo niskich cen oraz wielu promocyjnych okazji zakupowych znanych ze sklepów stacjonarnych i dostępnych tylko dla użytkowników kart Moja Biedronka. Pozwoli nam na to dość unikalne rozwiązanie – wydajny silnik promocyjny, z którym został zintegrowany sklep internetowy.

Czas dostawy zakupionych produktów będzie wynosił nawet do 2 godzin,- w zależności od lokalizacji zamówienia, ale też będzie można zaplanować dowóz zakupów z wyprzedzeniem do 4 dni. Dostawy na start będą możliwe tylko na terenie Warszawy, z większości stołecznych dzielnic, w godzinach od 8:00 do 22:00, a minimalna wartość całego zamówienia to 249 zł.



Ile wynosi sam koszt dostawy? Dostawa tego samego dnia będzie kosztowała 19,99 zł. Z kolei dzień następny to koszt 14,99 zł, o ile wartość zamówienia oscyluje pomiędzy 249 zł a 349,99 zł lub 4,99 zł za zamówienia na kwotę pomiędzy 350 zł a 499,99 zł. Zamówienie powyżej 500 zł, będą dostarczane za darmo, a płatności za zakupy zrealizujemy kartami VISA, Mastercard, Maestro, a także BLIK, PayU, Google Pay, ApplePay lub szybkim przelewem.

Źródło: Biedronka.