5 rzeczy, których nie wybaczę żadnemu producentowi smartfonów

Dziś smartfony stały się praktycznie niezbędnym aspektem naszego życia. Producenci bardzo dobrze o tym wiedzą – nie ma bowiem sytuacji w której jakaś ich decyzja sprawi, że przestaniemy kupować telefony. Owszem, możemy przestać kupować urządzenia danego producenta, ale póki na rynku nie pojawi się jakaś alternatywa, bez smartfona w dzisiejszych czasach ani rusz. I tak, wiem, że zaraz w komentarzach pojawi się wiele osób mówiących, że wciąż używają Nokii 3310, ale chodzi mi tutaj o to, jak wygląda rzeczywistość dla większości ludzi. Wiedząc to, producenci mają duży komfort we wprowadzaniu zmian, które dla nich będą oznaczać mniejsze koszty produkcji i większy zysk, natomiast dla użytkownika – dodatkowe problemy. Niestety, tak jak do dobrego, tak i do złego użytkownicy szybko się przyzwyczajają. Kiedy wytknę jakąś wadę smartfonu w recenzji, często podnoszone są argumenty „ale każdy tak robi” czy „to ma swoje uzasadnienie – tu wpisz wymówkę producenta”. Można oczywiście zgadzać się i przyklaskiwać wszystkiemu, co robią korporacje, ale dla mnie istnieje szereg rzeczy, których nigdy nie wybaczę firmom produkującym smartfony i prawdopodobnie zawsze już będą to dla mnie niedopuszczalne minusy,

5 rzeczy, przez które każdy producent ma u mnie przechlapane

Planowe postarzanie produktu

Planowe postarzanie produktu przez wielu jest oceniane jako miejski mit, który nie ma pokrycia w rzeczywistości. Tymczasem zewsząd widać przykłady tego, że smartfony mają żyć nie więcej niż kilka lat, tylko po to, by po tym czasie użytkownik kupił nowy sprzęt. Oczywiście, większość z tych akcji robiona jest subtelnie, chociaż zdarzają się takie przypadki jak Apple, które bezpardonowo spowolniło starsze urządzenia. Oczywiście, jednym z aspektów upewnienia się, że smartfony nie będą działały za długo jest upewnienie się, że ich naprawa będzie nie tyle niemożliwa, co nieopłacalna. Zauważcie, że w większości przypadków, jeżeli coś stanie się z naszym urządzeniem poza okresem gwarancyjnym, zazwyczaj bardziej opłaca nam się kupić nowy smartfon niż reperować stary. Tutaj problemem są np. takie kwestie jak wewnętrzne parowanie komponentów ze sobą w taki sposób, by zewnętrzne serwisy nie mogły tego naprawić. Wtedy wystarczy, że serwis producenta zaśpiewa za naprawę cenę z kosmosu i bum, kolejna generacja smartfonów ląduje na śmietniku zamiast w kieszeni zadowolonych użytkowników. Pomijam tutaj już takie absurdy jak fakt, że w niektórych markach smartfonów parowane są nawet takie rzeczy jak przejściówka minijack-USB C. Nieoryginalna – nie zadziała.