Wstydź się Sony. Smartfon za 5800 zł dostanie JEDNĄ aktualizację Androida

Jak wynika ze słów holenderskiego oddziału Sony, który udzielił wypowiedzi dla tamtejszego portalu DroidApp, najnowszy niesamowicie drogi flagowiec marki dostanie… tylko jedną aktualizację Androida, do wersji 12, i to… tyle. Na więcej klienci nie mają co liczyć. Jeżeli jest to prawda, to na miejscu klientów Sony którzy kupili ten smartfon czułbym się niesamowicie rozczarowany. Mówi się że 2 aktualizacje systemu to już branżowy standard, natomiast Samsung i Oppo oferują już nawet 3, co trzeba pochwalić. Niestety, brak wsparcia software’owego to jedna z najprostszych metod oszczędzania, co widać na przykładzie chociażby telefonów Nokii, które wsparcia nie będą miały w ogóle. Takie akcje nie powinny zdarzać się w ogóle, natomiast jeżeli już, to w najtańszych urządzeniach, a nie w jednym z najdroższych smartfonów, który swoją ceną przebija Samsungi i Apple.

Bardzo lubię Sony, kibicuję im, by wrócili na zasłużone sobie miejsce jeżeli chodzi o sprzedaż smartfonów, ale to nie oznacza, że będę pochwalał tego typu praktyki. Zapytałem Sony Polska o komentarz w tej sprawie i zaktualizuję ten wpis kiedy otrzymam odpowiedź. Mam szczerą nadzieję, że to, co powiedział tamtejszy przedstawiciel Sony było pomyłką. W innym wypadku – mam nadzieję, że rynek pokaże firmie co sądzi o takich zagrywkach.

Źródło