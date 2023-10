Udany start lub powrót na studia ze smartfonem i internetem mobilnym od Plusa

Rozpoczął się już rok akademicki, dla niektórych studentów to dopiero rozpoczęcie akademickiej przygody, dla innych powrót po wyjątkowo gorącym okresie wakacyjnym. Niemniej, dla jednych i drugich to dobra okazja, by zaopatrzyć się w nowego smartfona, no i internet mobilny, niezbędny przez kolejne miesiące do nauki, - czy to w akademiku, na stancji czy w wynajmowanym mieszkaniu, no ale też i do rozrywki.

Zmiana miejsca zamieszkania, a co za tym idzie właśnie między innymi wynajęcie lokum w mieście studenckim oraz inne mniejsze lub większe wydatki sprawiają, że warto rozejrzeć się za promocyjnymi ofertami, pozwalającymi na oszczędności w przypadku wyboru oferty komórkowej ze smartfonem i internetem mobilnym w obniżonych cenach.

Łączenie usług u jednego operatora to nie tylko wygoda ale również niższe opłaty za abonament. Co ma do zaoferowania w tym zakresie Plus? Sprawdźmy.

Abonament głosowy z najnowszym iPhone 15

Zaczniemy od abonamentu głosowego ze smartfonem, bo dzięki wspomnianemu łączeniu usług w Plusie, sam internet mobilny z routerem WiFi będziemy mogli zakupić w naprawdę niskiej cenie.

W minionym miesiącu miała miejsce premiera najnowszych modeli smartfonów iPhone 15, które to dzięki dwóm programom w Plusie, możemy nabyć w dużo niższej cenie.

Program Odkup

Pierwszy z nich – Program Odkup – pozwala po szybkiej wycenie sprzedać w salonie Plusa swój dotychczasowy smartfon iPhone, a uzyskane w ten sposób środki zasilą nasze konto abonenckie i będą one mogły być później wykorzystane na pokrycie rat za nowy sprzęt lub zakup usług w Plusie.



Plus Wymiana

Drugi z programów – Plus Wymiana – pozwala na zakup nowego iPhone 15 lub innych smartfonów tego producenta w znacznie obniżonej cenie, rozkładając jego koszt na 36 rat. Co ważne, po dwóch latach możemy tu zadecydować czy chcemy podpisać nową umowę i wymienić go na nowszego smartfona od Apple (wtedy pozostałe 12 rat zostanie anulowanych), czy spłacić wszystkie raty i pozostać przy iPhone 15.



Dla przykładu sprawdzimy tu koszt za najtańszego iPhone 15 128 GB w abonamencie głosowym za 59 zł miesięcznie. Abonament ten zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych. Do tego dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ na rok w prezencie – przyda się studentom do wspomnianej rozrywki i odpoczynku od nauki.

Sklepowa cena iPhone 15 128 GB wynosi obecnie 4 699,00 zł w przypadku zakupu za gotówkę. Z kolei w programie Plus Wymiana wygląda to następująco:

Na start za samo urządzenie zapłacimy 499 zł, i później 24 raty po 137,50 zł, co łącznie za iPhone 15 128 GB da nam koszt 3 799,00 zł. Po tych dwóch latach zwracamy go i możemy wybrać nowego iPhone na tych samych zasadach w ramach programu Plus Wymiana .

W ramach programu Odkup i Wymiana oszczędzamy więc czas, pieniądze czy wysiłek związany ze sprzedażą smartfona poprzez strony aukcyjne, co czasem rodzi różne problemy i perturbacje z tym związane. Oczywiście też dbamy dzięki temu o ochronę środowiska i ograniczenie gromadzenia elektrośmieci.

Internet mobilny z routerem 5G/LTE - taniej i z 2x większym limitem transferu danych

Mamy już najnowszego iPhone 15 z abonamentem komórkowym, więc teraz w ramach łączenia usług możemy dokupić w Plusie internet domowy z routerem 5G/LTE w znacznie obniżonej cenie.

Zaczniemy od samego pakietu internetu mobilnego, bo to który wybierzemy uzależni późniejszą wysokość zniżki za urządzenie w postaci routera 5G/LTE.



Przede wszystkim, to że zakupiliśmy wcześniej ofertę głosową, pozwala w przypadku internetu mobilnego wybrać spośród dowolnego pakietu Plus Internet ofertę z zobowiązaniem na 12 miesięcy z podwojonym limitem transferu danych w miesiącu. Oczywiście, wybór konkretnego pakietu uzależniony jest od liczby zużywanych w miesiącu GB danych.

Myślę, że wystarczającym będzie ten z limitem 1 TB danych, za który zapłacimy 49 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Jeśli zaś chodzi o sam sprzęt, w ofercie Plusa dostępne są m.in. takie routery 5G jak - ZTE MC888 5G oraz Zowee Router 5G CPE 5 .

Oba urządzenia wspierają najnowszą technologię WiFi 6 oraz 5G, a do tego są w tej samej cenie, więc przyjrzyjmy się kosztom tylko pierwszego z nich.



W Plusie na start, wybierając internet mobilny z limitem 1 TB za 49 zł miesięcznie, zapłacimy za router 49 zł, i później w 24 ratach po zaledwie 20 zł miesięcznie. Łącznie za sam sprzęt zapłacimy więc tylko 529 zł.

Najszybszy internet mobilny w Polsce

Niezależnie od tego czy korzystamy z internetu mobilnego Plusa w smartfonie czy routerze, mamy dostęp do najszybszego internetu mobilnego 5G w Polsce. Potwierdzają to wszystkie rankingi, zarówno te sporządzone na podstawie testów użytkowników portalu Speedtest.pl , jak i Rfbenchmark.pl .

Internet 5G w Polsce - sierpień 2023. SpeedTest.pl Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Plus 131,6 17,8 33 9 tys. 2 Play Mobile 72,6 27,1 25 7 tys. 3 Orange Mobile 70,8 26,7 27 3 tys. 4 T-Mobile 65,6 23,7 27 6 tys. Dostawcy razem 91,2 23 29

Internet 5G w Polsce - sierpień 2023. Rfbenchmark.pl Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 55,4 Mbps 55,7 Mbps 140,9 Mbps 56,8 Mbps Szybkość wysyłania danych 33,1 Mbps 36,0 Mbps 25,1 Mbps 35,7 Mbps Ping 30,9 ms 26,4 ms 34,6 ms 29,2 ms Liczba pomiarów 14447 21192 16227 12183

W zasięgu 5G Plusa jest już 20 mln osób w Polsce, zamieszkałych w 160 miejscowościach - również tych akademickich. Z pewnością studenci dzięki internetowi mobilnemu 5G będą mogli szybko i niezawodnie korzystać z materiałów edukacyjnych, wykładów online, a także rozrywki - zarówno na smartfonie, laptopie jak i komputerze stacjonarnym.

Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.