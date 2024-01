OnePlus 12 - Ten telefon ma wszystko, co potrzeba

OnePlus 12 to telefon, który wydaje się nie mieć słabych punktów. Czy to oznacza, że będzie najlepszym flagowcem 2024 roku?

Mamy rok 2024 i największe firmy właśnie wypuszczają swoje najlepsze modele do boju o miano flagowca roku. Niedawno zobaczyliśmy, co zaprezentował Samsung, natomiast dziś przyszła pora na konkurenta z Państwa Środka, czyli OnePlusa o numerze 12. Już jakiś czas temu OnePlus z "zabójców flagowców" przeszedł tutaj w kategorię pełnoprawnych superflagowców, dodając z generacji na generację coraz więcej nowości.

Co znajdziemy w tegorocznym modelu i czy warto się nim zainteresować?

OnePlus 12 - specyfikacja techniczna

6.82 calowy wyświetlacz LTPO AMOLED, 1440 x 3168 pikseli, miliard kolorów, 120 Hz, 418 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, HDR10+, jastność do 4500 nitów

układ Snapdragon 8 Gen 3,

12/16/24 GB RAM,

256 GB/512 GB/1 TB pamięci wbudowanej UFS 4.0

brak gniazda microSD,

Android 14 z OneUI

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo, IP 65

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.6 PDAF, OIS, 64 Mpix, f/2.6, PDAF, OIS (3x telephoto), 48 Mpix, f/2,2, PDAF (szeroki kąt)

aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.4,

bateria 5400 mAh, ładowanie 100 W przewodowo, 50W bezprzewodowo, 10 W ładowanie zwrotne bezprzewodowe

wymiary: 164.3 x 75.8 x 9.2 mm

kolory: czarny/zielony

waga: 164.3 x 75.8 x 9.2 mm

OnePlus 12 - pierwsze wrażenia

Pierwszym, co rzuca się w oczy, kiedy bierze się ten telefon w dłoń, to to, jak masywny się wydaje. Pmimo tego, że waży "zaledwie" 220 g, to w porównaniu do innych urządzeń na rynku wyróżnia się wymiarami. Jednak w tym wypadku trzeba oddać, że zwiększone wymiary to także większa bateria, i to o całkiem sporo, więc spodziewam się tutaj fajnych wyników czasu pracy na jednym ładowaniu.

Telefon został zaktualizowany do najnowszych podzespołów, jednak od zewnątrz zachował język projektowania, którym od jakiegoś czasu OnePlus podąża w swoich topowych modelach i uważam to za krok w bardzo dobrą stronę. Mamy delikatną ewolucję i po prostu "widać", że to OnePlus, nawet jeżeli niektórym taki design nie do końca się podoba. Nie znaczy to jednak, że OnePlus, oprócz podkręconej specyfikacji, nie dodał tutaj niczego od siebie. W tym modelu mamy chociażby funkcję AquaTouch, która ma sprawić, że telefon będzie wygodnie się używało w deszczu.

OnePlus zaktualizował tu także zestaw kamer. Udało mi się cyknąć kilka fotek i muszę powiedzieć, że już od startu podoba mi się ich plastyka. Widać, że współpraca z Hasselblad nie idzie na marne.

OnePlus 12 - cena

OnePlus 12 będzie w Polsce dostępny w dwóch wersjach: 12+256 GB i 16+512 GB. Za taką przyjemność trzeba będzie na start zapłacić 4499 zł oraz 4999 zł. Jeżeli porównamy to z cenami za OnePlusa 11, zauważymy, że tam za wariant 16/256 (nie było 512) trzeba było dać 4599 zł, więc można powiedzieć, żę w tym wypadku ceny utrzymują się na względnie stabilnym poziomie (ba, za OnePlusa 10 Pro w wersji 12/256 trzeba było na start dać 4999 zł, więc nawet nieco spadają).

A wy co sądzicie o nowym telefonie producenta? Ma szansę na powalczenie o tytuł flagowca roku?