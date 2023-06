Jakie marki najczęściej pojawiają się w warsztatach, a jakie najrzadziej?

Eksperci z portalu DobryMechanik.pl sprawdzili koszty serwisu i napraw dla 30 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce. Z analizy ponad 18 tysięcy wizyt zrealizowanych za pomocą portalu DobryMechanik.pl w blisko 800 warsztatach między 1 maja 2022 a 30 kwietnia 2023 roku wynika, że najczęściej naprawianymi markami są kolejno: Opel, Ford, Renault, Audi oraz Skoda. Jak widać, „Niemiec” wcale nie jest taki niezawodny.

Jeśli jednak chodzi o samochody, które najrzadziej trafiają do warsztatów: kierowcy samochodów takich marek jak Alfa Romeo, Dacia, Mini, Mitsubishi i Suzuki mogą spać spokojnie.

Źródło: DobryMechanik.pl

Ile pieniędzy zostawiamy u mechaników?

Raport zwraca jednak uwagę na to, że portfel posiadacza Alfa Romeo lub Mini jest narażony na największe wydatki podczas jednej wizyty. Średni koszt odwiedzin u mechanika w przypadku Alfa Romeo to 810 zł (22,70 procent powyżej średniej), a Mini — 801 zł (21,26 procent powyżej średniej). Podium zamyka Audi ze średnim rachunkiem za wizytę na poziomie 773 zł (17,10 procent powyżej średniej). Czwarte miejsce przypadło Volvo, a na piątym znalazła się japońska marka Mitsubishi. Najmniej płacą za to kierowcy samochodów marki Dacia — ich średnia wizyta kosztuje 538 zł.

Źródło: DobryMechanik.pl

Jakie marki najbardziej lubią Polacy?

Według raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2022 roku sprzedano w Polsce 419 749 nowych samochodów osobowych. Najchętniej kupowane marki to kolejno: Toyota, Skoda, Kia, Volkswagen oraz Hyundai. Jeśli chodzi jednak o najczęściej sprowadzane do Polski marki samochodów używanych, to raczej bez zaskoczeń — zgodnie z danymi PZPM i CEP są to Volkswagen, Opel, Ford, Audi oraz BMW. Tomasz Małecki, ekspert portalu DobryMechanik.pl, komentuje:

Na ostateczny koszt wizyty w warsztacie ma wpływ wiele czynników, ale największe znaczenie ma poziom skomplikowania usterki oraz złożoność budowy pojazdu, co wpływa bezpośrednio na to ile czasu mechanik musi poświęcić na naprawę. Istotny jest segment i wartość jaką reprezentuje dany samochód oraz dostępność i popularność części. Przy markach premium oczywiście należy spodziewać się wyższych cen. Ostateczny rachunek zależy od tego, czy jest możliwość zastosowania zamienników (OEM, OEQ) czy tylko oryginalnych części (OE). Może się zdarzyć tak, że tańszych zamienników zwyczajnie nie ma.

Źródło: DobryMechanik.pl

