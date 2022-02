300 tysięcy czytelników i słuchaczy Empik Go. A to dopiero początek

Niemalże o 1/4 wzrosła aktywność czytelników i słuchaczy aplikacji Empik Go w poprzednim roku! Jakie premiery pojawiły się w ostatnich 12 miesiącach i o jakich porach Polacy najchętniej konsumują treści? Empik Go podsumowuje 2021 rok.

Godziny spędzone na czytaniu liczone w milionach

Spędzanie wolnego czasu może dziś przybrać wiele form, ale o takiej swobodzie, jaką aktualnie dysponujemy, kiedyś można było tylko pomarzyć. Zamiast wycieczek do biblioteki czy księgarni, wystarczy sięgnąć po smartfon w kieszeni. Zamiast pilnowania terminu zwrotu książek, wystarczy pamiętać o jednej comiesięcznej opłacie. Zamiast lektury jednej książki, którą kupiliśmy lub wypożyczyliśmy, można sięgać po wiele tytułów, aż znajdziemy ten, który wciągnie nas bez reszty. A to przecież nie wszystko, bo w jednej aplikacji czekają na nas e-booki, audiobooki, seriale audio i podcasty. O tym, jak popularne stają się treści cyfrowe świadczą też statystyki, bo w 2021 roku użytkownicy aplikacji Empik Go spędzili aż 23 miliony godzin na czytaniu i słuchaniu książki cyfrowej.

Oryginalne treści audio Empik Go w 2021 r.

A było w czym przebierać, bo Empik Go przygotował w 2021 roku aż 20 oryginalnych superprodukcji oraz 18 serii podcastowych z myślą o użytkownikach aplikacji. Wśród nich pojawiły się m.in. “Mów mi Win” Harlana Cobena z Pawłem Małaszyńskim, trylogia Johna Grishama, czyli “Czas zabijania”, “Czas zapłaty” i “Czas łaski” w nowej interpretacji Filipa Kosiora, a także “Gra Luizy” z Aleksandrą i Bogusławem Lindami oraz Dawidem Ogrodnikiem w obsadzie czy “Wilkołak” autorstwa Wojciecha Chmielarza z Cezarym Pazurą, Aleksandrą Popławską i Krzysztofem Zalewskim w rolach głównych. Pojawiły się też oryginalne podcasty “Kryminatorium Empik Go 2” Marcina Myszki oraz “W poszukiwaniu pełni” autorki “Czułej przewodniczki”, czyli Natalii De Barbaro. Do aplikacji trafiło też 25 tysięcy odcinków podcastów od polskich twórców, więc naprawdę wybór jest ogromny.

-Te miliony wspólnie spędzonych godzin to najlepszy dowód na to, jak książka i dobre historie potrafią łączyć nas jako ludzi. W minionym roku wyprodukowaliśmy aż 38 oryginalnych słuchowisk, seriali audio i podcastów, które stają się naszym flagowym produktem. Już teraz w naszej aplikacji znajdziecie najszerszą na rynku ofertę audiobooków, e-booków, podcastów i e-komiksów. Już na początek 2022 roku szykujemy produkcję z jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy - mówi Kuba Piotrkowicz, Head of Digital Content w Grupie Empik.

Autorski czytnik Empik GoBook oraz książki z Empik Go na czytnikach Kindle!

Rosnące zainteresowanie e-bookami przyczyniło się do wykonania dwóch dużych kroków przez Empik Go: wprowadzenie dostępu do e-booków w ramach abonamentu Empik Go na czytnikach Kindle oraz zaprezentowanie autorskiego czytnika z ekranem w technologii e-ink pod nazwą Empik GoBook. Urządzenie powstało we współpracy z firmą PocketBook, co zapewniło wysoki poziom techniczny pod względem oprogramowania, jak i samego sprzętu. Do dyspozycji użytkownika jest 6-calowy, podświetlany ekran, przyciski fizyczne do zmiany stron oraz nawigacji po interfejsie, a także slot na kartę pamięci microSD, gdyby wbudowana pojemność okazała się niewystarczająca dla cyfrowych biblioteczek najbardziej oddanych czytelników. Oznacza to, że Empik Go jest już dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach mobilnych (iOS oraz Android), a także na najchętniej wybieranych czytnikach e-booków, jak Kindle, PocketBook, InkBook.

-Rozwój aplikacji Empik Go nie byłby możliwy bez działów: wydawniczego oraz produkcyjnego, które w minionym roku zrealizowały ponad 600 audiobooków oraz podcastów, co przełożyło się na ponad 5 tysięcy godzin nagrań. Udało nam się także podjąć bezpośrednią współpracę z ponad 40 autorami czy wydać głośne audioseriale „Wilkołak” (Wydawnictwo Marginesy) i „Stulecie Winnych. Początek” (Zwierciadło) czy superprodukcje „Mów mi Win” (Wydawnictwo Albatros), „Wiatr” i "Bezcenny” (W.A.B.). W kolejnym roku chcemy podjąć kolejne kooperacje, jeszcze bardziej umacniając naszą pozycję na rynku wydawniczym - dodaje Piotrkowicz.

Kiedy najchętniej czytamy i słuchamy?

Nie będę jednak ukrywał, że najbardziej ciekawy byłem statystyk dotyczących zachowań Polaków. O jakich porach najchętniej czytają i słuchają? Ostatnie dwa lata znacząco wpłynęły na zmianę przyzwyczajeń, rutyn i harmonogramu dnia prawie każdej osoby. Duża część czytelników nie podróżuje już codziennie rano do pracy i nie wraca w godzinach popołudniowych, bo coraz szersze kręgi zatacza praca w domu. Home office spowodował, że doszło do pewnych zmian i w 2021 r. Polacy najchętniej konsumują audiobooki i e-booki w godzinach pomiędzy 15:00 i 16:00 oraz od 21:00 do 22:00. Do aplikacji najczęściej powracają natomiast w środy (w te dnia pojawiają się właśnie premiery) oraz w niedziele, co pokazuje, że bardzo chętnie sprawdzają, co nowego zostaje dodane w aplikacji, a w ten kulminacyjny moment weekendu szukają sposobu na spędzenie wolnego czasu.

Czynię podobnie, bo w dzisiejszym niezwykle zabieganym, głośnym i angażującym świecie, książka (w jakiejkolwiek postaci - e-book lub audiobook), serial audio lub podcast jest szansą na moment wytchnienia, odnalezienia spokoju i równowagi. Potrafi nie tylko zaangażować, ale pozwala wyłączyć się ze zgiełku i skierować myśli na jedną, konkretną rzecz. W trakcie oglądania filmu, serialu czy programu dokumentalnego wiele osób mimowolnie sięga po telefon, szukając dodatkowych bodźców. W dobie multitaskingu to też dobre ćwiczenie, bo sami możemy przekonać się, jak długo będziemy w stanie skupiać uwagę na czytanej/słuchanej historii czy rozmowie. Rosnąca liczba treści w ramach jednego abonamentu może tylko cieszyć, bo szerszy wybór oznacza, że łatwiej będzie znaleźć coś dla siebie i bez ponoszenia dodatkowych kosztów cieszyć się większą liczbą materiałów. A będzie na co czekać, bo w 2021 Empik wprowadził do oferty aplikacji Empik Go komiksy, które cieszą się coraz większą popularnością wśród czytelników w każdym wieku i osobiście nie mogę się doczekać nowych tytułów, które trafią do usługi.

Premiery Empik Go na początku 2022 r.

Warto zaznaczyć także, że początek 2022 roku w Empik Go przyniósł nam kolejne premiery. Z autorskim podcastem “Siła empatii. Nowa era przywództwa” zadebiutowała Joanna Chmura, to pozycja dla każdego. 26 stycznia na rynku wydawniczym pojawiła się także nowość od Remigiusza Mroza. „Projekt Riese” (Wydawnictwo Filia) to katastroficzna historia, w której autor zabiera bohaterów książki w podróż, z której nie ma odwrotu. Premierze powieści towarzyszy serial audio w gwiazdorskiej obsadzie. W głównych rolach usłyszymy m.in. Michała Żurawskiego, Kornelię Strzelecką, Sebastiana Delę oraz Karolinę Gorczycę. Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że rzeczywistość stworzona w nowej powieści przez Mroza zaskakuje. Poniżej przykłady.

