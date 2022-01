Victus by HP z kartą NVIDIA GeForce to świetny początek przygody z grami

Victus by HP to nowa marka komputerów przeznaczonych dla graczy, która z podniesionym czołem wkracza na rynek oferując świetnie połączenie wydajności oraz atrakcyjnej ceny. Miałem okazję zapoznać się z jednym z pierwszych modeli tego producenta i chciałbym go wam dzisiaj przybliżyć.

Victus by HP zastępuje HP Pavilion Gaming

Victus by HP to marka, która w gamie notebooków HP zastąpi urządzenia z serii Pavilion Gaming. Były to komputery pozycjonowane nieco niżej niż flagowe rozwiązania dla graczy z rodziny OMEN, a co za tym idzie również nieco tańsze. Victus by HP będzie kontynuacją tych tradycji, ale już w nieco innym wydaniu, dlatego zdecydowano się podkreślić tą odmienność poprzez nową nazwę. To komputery adresowane do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gamingiem, chciałyby mieć wydajnego notebooka, ale nie chcą wydawać dużych pieniędzy na najlepszą możliwą specyfikację. Szukają po prostu złotego środka.

Victus by HP ma być właśnie taką propozycją. To nadal komputery projektowane i tworzone przez doświadczoną markę - HP, ale adresowane do nowego grona użytkowników. Jednocześnie pomimo atrakcyjnej ceny, oferują świetne podzespoły i nie mówimy w tym przypadku tylko o samej specyfikacji. Nowe notebooki wykonane są ze świetnych materiałów, w tym częściowo odzyskanych w procesie recyklingu, co jest równie istotne dla świadomych użytkowników. Do tego do dyspozycji mamy kamerę HD z szerokim kątem widzenia oraz funkcję szybkiego ładowania. To rozwiązania, które wcale nie są regułą w tym segmencie cenowym. A skoro już przy tym jesteśmy, to zastanówmy się co powinien oferować notebook dla graczy.

Co powinien oferować gamingowy notebook?

Podstawą w przypadku gamingowego notebooka jest oczywiście specyfikacja techniczna, a jej najważniejszy element to karta graficzna. To właśnie GPU w największej mierze decyduje o tym jaką wydajność w grach będzie oferował komputer. Dlatego Victus by HP postanowił nawiązać współpracę z firmą NVIDIA i będzie oferował w swoich notebookach karty z rodziny GeForce. Model Victus by HP 16, który użytkowałem, otrzymał układ NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB oferujący nie tylko świetną wydajność ale również wsparcie dla nowoczesnych technologii takich jak DLSS oraz ray-tracing. Dzięki nim gry nie tylko wyglądają lepiej, ale działają też bardziej płynnie, o czym zaraz się przekonamy.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) to przełomowa technika renderingu oparta na SI (sztucznej inteligencji), zwiększająca wydajność graficzną, korzystając z dedykowanych procesorów SI rdzeni Tensor układów GPU GeForce RTX. DLSS korzysta z potęgi sieci neuronowej z zakresu głębokiego uczenia, aby zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu pięknych, ostrych obrazów w grach. NVIDIA RTX to natomiast najbardziej zaawansowana platforma oferująca ray tracing (śledzenie promieni) i techniki SI, które rewolucjonizują sposób, w jaki gramy i tworzymy. Obecnie już ponad 150 gier i aplikacji korzysta z rozwiązań RTX, aby zapewnić realistyczną grafikę z niezwykłą wydajnością lub najnowocześniejsze funkcje SI.

Reszta specyfikacji tego notebooka również robi wrażenie, mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor Ryzen 7 5800H, 16 GB szybkiej, dwukanałowej pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB oraz matrycę FullHD o przekątnej 16.1 cala z odświeżaniem 144 Hz. To kluczowe elementy, które powinny interesować każdego gracza, a takie ich zestawienie gwarantuje świetną zabawę. Szczególnie jeśli uruchomimy jedną z nowszych gier, która jest w stanie w pełni wykorzystać możliwości karty graficznej i procesora. Tak się składa, że kilka takich tytułów miałem akurat pod ręką.

Victus by HP 16 w praktyce

Specyfikację komputera Victus by HP 16 już znamy, pora zatem sprawdzić jak sprawuje się w praktyce, czyli grach. Na pierwszy rzut wybrałem God of War, czyli grę która całkiem niedawno pojawiła się wreszcie na PC, a która od lat cieszy się wysoką oceną wśród posiadaczy konsol. Wizualnie God of War stoi na bardzo wysokim poziomie, a do tego obsługuje technologię DLSS, która pozwala podkręcić wydajność bez wyraźnego spadku jakości. Poniższy screenshot doskonale to prezentuje, DLSS (ustawienie Wydajność) nie wpływa na detale, a nawet bym powiedział, że je wyostrza, dając świetne efekty. Za chwilę sobie sprawdzimy jak to przekłada się na wydajność.

Drugi testowany tytuł to Control, gra nie jest może najnowsza ale opowiada bardzo ciekawą historię i doskonale wykorzystuje takie rozwiązania jak DLSS i ray-tracing. Na poniższym obrazku pozwoliłem sobie porównać grę na wysokich ustawieniach jakości grafiki w różnych trybach z włączonym i wyłączonym DLSS i RTX. Włączenie technologii RTX widać już na pierwszy rzut oka. Wszystkie odbicia światła stają się jak żywe, prezentując obraz odpowiadający fotografii, a nie renderingowi. Skorzystanie z DLSS (ustawienie Quality) nie ma wielkiego wpływu na to co widzimy na ekranie, ale za to pozwala wyraźnie poprawić wydajność.

Spójrzcie na poniższe liczby. Victus by HP wyposażony w kartę NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB nawet ustawieniach grafiki na poziomie Ultra, osiąga bardzo przyzwoite 51 fps. Włączenie technologii DLSS pozwala jeszcze nieco ten wynik poprawić, wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy zależy nam bardziej na większej liczbie fps czy na jakości obrazu. Przechodząc na standardowe ustawienia, w których God of War nadal wygląda świetnie, przy zastosowaniu DLSS bez problemu przekraczamy 100 fps. To powinno ucieszyć graczy, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy do dyspozycji matrycę o odświeżaniu 144 Hz.

God of War

1920x1080 pikseli, Ultra, DLSS On - 59 fps

1920x1080 pikseli, Oryginal, DLSS On - 109 fps

1920x1080 pikseli, Ultra, DLSS Off - 51 fps

1920x1080 pikseli, Oryginal, DLSS Off - 86 fps

W Control różnice są jeszcze większe. Jeśli chcecie cieszyć się technologią RTX i maksymalnie płynną rozgrywką, to warto włączyć DLSS, wydajność rośnie wtedy blisko o 80%. Stabilne ponad 90 fps to świetny wynik, który pozwala cieszyć się graniem bez obaw o jakiekolwiek spowolnienia.

Control

1920x1080 pikseli, Wysokie, DLSS On, RTX On - 93 fps

1920x1080 pikseli, Wysokie, DLSS On, RTX Off - 129 fps

1920x1080 pikseli, Wysokie, DLSS Off, RTX On - 51 fps

1920x1080 pikseli, Wysokie, DLSS Off, RTX Off - 77 fps

Podsumowanie

Victus by HP 16 to niewątpliwie bardzo ciekawy notebook dla graczy, który powinien cieszyć się sporym zainteresowaniem klientów z racji świetnego połączenia wydajności oraz ceny. To tak zwany złoty środek, oferuje wystarczającą specyfikacji do wszystkich, nawet najnowszych gier, a przy tym nie kosztuje kwot, które przyprawiają o zawrót głowy. W dodatku cały komputer jest świetnie wykonany, system chłodzenia nie jest przesadnie głośny, nawet pod długim obciążeniem, a zastosowana matryca 144 Hz pozwala cieszyć się płynnym obrazem w każdej grze. Victus by HP zaznacza swoją obecność na rynku bardzo wyraźnie.

