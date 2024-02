Nie lubisz Google? Oto 3 najlepsze sklepy z aplikacjami na Androida

Czy można żyć bez Google Play Store? Oczywiście! Jak się okazuje, jest to bardzo wygodne.

Podobnie, jak App Store w przypadku iOS, tak Google Play Store niepodzielnie rządzi w przypadku telefonów z Androidem. Jednak w przeciwieństwie do Apple, na Androidzie mamy wybór odnośnie tego, skąd chcemy pobrać aplikacje. Co więcej - nie wszystkie programy są w ogóle dostępne na platformie Google, więc alternatywne sklepy są całkiem popularne. Dla przykładu, kiedy omawiałem ostatnio temat śledzenia w aplikacjach, pokazałem też, że program TrackerControl posiada dwie wersje, a ta ze sklepu Google jest znacznie mniej funkcjonalna. To samo tyczy się chociażby programów, które pozwalają oglądać YouTube bez reklam - tych w sklepie Google nie znajdziemy.

Dlatego też na naszym telefonie warto czasem mieć też alternatywne sklepy z aplikacjami, które, na przestrzeni lat mocno się rozbudowały i dziś stanowią mocną konkurencję dla produktu Google. O jakich sklepach mowa?

F-Droid

F-Droid to jeden z najpopularniejszych sklepów z aplikacjami. Posiada bardzo prosty interfejs, podział na kategorie a także szereg funkcji jak możliwość pobrania aplikacji od innej osoby która ma zainstalowanego F-Droida, jeżeli tylko zabraknie nam internetu. Sklep posiada też automatyczne aktualizacje, a kod F-Droida jest otwartoźródłowy, dzięki czemu wiadomo, że aplikacja nie śledzi naszych działań.

W F-Droidzie znajdziemy szereg aplikacji, których nie ma w Google Play Store, a użytkownicy chwalą go za wygodę użytkowania. Jednak sklep ma też minusy, do których należy przede wszystkim brak aplikacji od samego Google, a także brak płatnych programów, przez co F-Droid świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie, ale nie jako zamiennik Google Play Store.

APK Pure

APKPure to sklep, który dla mniej zaawansowanych użytkowników może być nie do odróżnienia od sklepu Google. Charakteryzuje się bardzo przyjemnym interfejsem i szerokim wyborem popularnych programów, jak Facebook Messenger, Duolingo czy nawet aplikacja Biedronki. Jedyna różnica polega na tym, że w tym wypadku pobieramy pliki APK, które potem musimy sami zainstalować, więc nie mamy tutaj chociażby opcji automatycznej aktualizacji.

Źródło: Depositphotos

Mamy tu jednak wszystkie aplikacje, także te od Google, a z APK Pure mocno korzystają chociażby użytkownicy telefonów Huawei, co widać po komentarzach. Jeżeli więc szukamy alternatywy - zdecydowanie warto sprawdzić to miejsce.

Aurora Store

Aurora Store to jeden z najlepszych wyborów dla ludzi, którzy cenią sobie prywatność. Ze sklepu możemy pobierać anonimowo, sam program jest otwartoźródłowy a dodatkowo - sklep pokazuje nam listę trackerów w programie, który właśnie chcemy zainstalować. Posiada też opcję spoofingu, dzięki czemu zyskujemy dostęp do aplikacji przeznaczonych tylko dla konkretnego regionu/urządzenia.

Oprócz tego mamy tu dostęp do wszystkich aplikacji (także tych Google), a program wspiera automatyczne aktualizacje. Dlatego właśnie z Aurory korzystają takie systemy jak e/OS, które stawiają sobie za cel pozbycie się z telefonu wszystkich elementów, których Google używa do śledzenia użytkowników.

A Wy, macie na smartfonie inny sklep niż Google Play?

Źródło: Depositphotos