Chcesz, żeby Twój komputer działał szybko? Pamiętaj o tej jednej rzeczy

Wymiana pasty termoprzewodzącej to czynność często pomijana przy czyszczeniu komputera. To błąd.

Każdy z nas chyba przeszedł już w swoim życiu przez proces kupowania komputera. Wiadomo, że na początku każda maszyna wydaje się być superwydajna. Programy odpalają się szybko, system operacyjny śmiga, a gry chodzą ultrapłynnie. Jednak z czasem rzeczy powoli zaczynają się zmieniać. Coraz bardziej wymagające aplikacje obciążają CPU mocniej, przez co na niektóre rzeczy musimy poczekać, a nowe gry wymuszają na nas zmniejszanie jakości obrazu, by uzyskać dawną płynność.

Oczywiście – duża część z tego to po prostu postęp, szczególnie w kwestii projektowania aplikacji i gier, które wykorzystują coraz więcej zasobów systemowych. Nie ma komputera, który po 10 latach tak samo radziłby sobie z obsługą postawionych przed nim zadań. Jest jednak szereg rzeczy, które można zrobić, by przedłużyć życie naszego peceta i sprawić, by nie tracił na wydajności.

Wymiana pasty termoprzewodzączej – dlaczego warto to robić regularnie

Bez względu na to, czy mamy laptopa, czy komputer stacjonarny – nasz system wyposażony jest w układ odprowadzający ciepło z procesora i karty graficznej. Może to być zrobione przy użyciu wentylatorów, czasem systemu chłodzenia cieczą, bądź też specjalnego układ miedzianych przewodów w laptopach. Zawsze jednak w takim przypadku wspomniany system, odprowadzający ciepło musi dobrze przylegać do CPU. Jednak zarówno heatspreader, który znajduje się na rdzeniu procesora, jak i powierzchnia układu chłodzenia nie są idealnie równe.

Dlatego pomiędzy tymi powierzchniami potrzebny jest dodatkowy element, który pomoże w efektywnym transferze ciepła. Tą rolę spełniają tzw. termopady bądź pasta termoprzewodząca. Jednak te elementy nie są obliczone na działanie w nieskończoność. Oba z czasem tracą swoje właściwości, co może przyczynić się do szybszego osiągania krytycznych temperatur przez komputer i co za tym idzie – dodatkowy spadek wydajności.

Unsplash @brostvarta

Dlatego właśnie jeżeli czyścimy wnętrze naszego komputera z kurzu co jakiś czas trzeba także zadbać o wymianę pasty termoprzewodzącej czy termopadów. Tym bardziej, że jest to procedura niezwykle prosta.

Jak wymienić pastę termoprzewodzącą w komputerze?

Na szczęście wymiana pasty / termopadów to zadanie bardzo szybkie i łatwe. Naturalnie pierwszym krokiem jest demontaż systemu chłodzenia. Ten najczęściej przytwierdzony jest za pomocą śrub i specjalnego systemu dociskowego, ale jego odkręcenie nie powinno stanowić problemu. Jeżeli go zdejmiemy, naszym oczom ukaże się procesor ze starą pastą, która pod wpływem długotrwałego wystawienia na wysoką temperaturę prawdopodobnie zaczęła się już kruszyć.

Dlatego musimy ją usunąć, do czego najlepiej wykorzystać ściereczkę z mikrofibry i alkohol izopropylowy. Jeżeli dokładnie wyczyścimy obie powierzchnie, czas na nałożenie nowej pasty. Tę najczęściej kupimy razem z wygodnym aplikatorem. Jest dużo szkół nakładania pasty, jednak najbardziej powszechna jest ta, która mówi, by zrobić duży znak „X” na naszym CPU, dzięki czemu po przyciśnięciu systemu odprowadzania ciepła pasta rozprowadzi się równomiernie po całej powierzchni.

Teraz zostało tylko przytwierdzić z powrotem system chłodzenia, pamiętając, by przykręcać go w sposób pozwalający uzyskać równomierny nacisk. W tym celu zamiast przykręcać po kolei śruby które są obok siebie, staramy się iść po ukosie. I... gotowe. Cała operacja zajęła chwilę, a dzięki temu nasz pecet będzie sprawny przez kolejne lata.