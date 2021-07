3 kanały YouTube z których oglądania zrezygnowaliśmy. Gonciarz i AdBuster na szczycie listy

spaceXcentric — jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi SpaceX i planów Elona Muska to warto śledzić kilka ciekawych kanałów na YouTube. Jednym z takich kanałów jest spaceXcentric prowadzony przez zabawnego nauczyciela przyrody – Kevina, który co tydzień serwuje kilkuminutowe podsumowanie tego co dzieje się w Boca Chica. Niestety w ostatnim czasie wplata w to też coraz więcej swoich opinii, a jak na miłośnika Republikanów i Donalda Trumpa przystało, są one dosyć radykalne i nie do końca mi z nimi po drodze. Na szczęście na YT jest znacznie więcej kanałów o podobnej tematyce.

Piotr Kurek:

AdBuster — Marek i jego kanał wskazywali już moi redakcyjni koledzy. Kanał, gdy zaczynał swoją przygodę z rozprawianiem się z reklamami, przyciągał mnie przed ekran głównie dlatego, że trudno było znaleźć w polskiej sieci podobne treści. Niestety, z czasem na kanale zaczęło pojawiać się coraz więcej ‘śmieszkowych’ filmików, które moim zdaniem miały trafiać w młodszego widza — a jak wiadomo, to w miarę prosta droga do nowych ‘subów’. Z jednej strony nużące, z drugiej strony nachalne i niekiedy bardzo głupie — nagrane tylko po to, by zrobić szum.