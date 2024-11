2025 Audi Q5 Sportback: sportowa sylwetka i niższe zużycie paliwa. Hybryda Plug-In

Po premierze zupełnie nowego Audi Q5 (szczegółowy materiał na ten temat) przyszedł czas na pokazanie wersji o bardziej sportowej charakterystyce: Audi Q5 Sportback. Podobnie jak we właśnie schodzącej generacji, różnica sprowadza się do szybciej opadającej linii dachu. Sprawia to, że sylwetka samochodu jest bardziej sportowa, ciekawsza, i jak pokazują statystyki sprzedaży cieszy się nawet większym zainteresowaniem, szczególnie w Europie gdzie wybiera ją 55% klientów Audi Q5.

Nie ma się co dziwić, szczególnie jeśli takie nadwozia bardziej podoba się zainteresowanej osobie. W przypadku nowej generacji Audi Q5 Sportback „kosztem” jest nieco mniejszy bagażnik – o symboliczne 5 litrów: z 520 na 515 l. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że mowa jest o przestrzeni pod roletą, bo oczywiście ze względu na bardziej pochyloną tylną szybę do wnętrza Q5 Sportback nie załadujemy czegoś równie wysokiego i długiego, jak w przypadku Audi Q5 SUV, np. większej komody.

Audi Q5 i SQ5 Sportback: lepsza aerodynamika

Szybciej opadająca linia dachu Audi Q5 Sportback to oczywiście lepsza aerodynamika. Co prawda producent nie podał szczegółowych informacji, ale na prezentacji potwierdzono, że WLTP dla tej wersji będzie nieco niższe. Oznacza to oczywiście niższe zużycie paliwa, choć rzecz jasna będzie to dosyć blisko granicy mierzalności. Np. Audi Q5 Sportback TDI quattro ma 6,7-5,9 l/100 km, podczas gdy SUV ma 6,8-5,9 l/100 km.

Silniki: TDI, TFSI – wszystkie z MHEV plus

Audi A5 pokazało nam już dużą próbkę tego, co daje nam MHEV plus w przypadku silnika 2.0 TDI oraz 3.0 V6 TFSI. W praktyce, jest to pełna hybryda, która pozwala na poruszanie się w korku w trybie w pełni elektrycznym, co oczywiście znacząco redukuje spalanie w mieście. Na potwierdzenie dwa filmy:

Audi Q5 Sportback jak i SUV będą miały ten sam układ napędowy, ale różnica względem A5 polegać będzie na tym, że system hybrydowy MHEV plus będzie również oferowany wraz z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 150 kW (204 KM). To świetna informacja, bo wielu klientów zainteresowanych jest właśnie wersją benzynową tego samochodu.

Na szczycie oferty będzie oczywiście Audi SQ5 Sportback – także z MHEV plus – które będzie oferować 270 kW (367 KM) mocy. Wyróżnia go też wyraźnie agresywniejsza stylistyka. Wszyscy jednak doskonale już wiemy, że da się skonfigurować „zwykłe” Audi Q5, by z zewnątrz wyglądało jak SQ5, a to dzięki pakietowi S-Line.

Hybryda Plug-In

Audi Q5 Sportback, podobnie jak i SUV będą niebawem oferowane w wersji hybrydowej Plug-In (PHEV). Producent nie zdradza póki co zbyt wielu szczegółów. Wspomina tylko o mocy całego układu napędowego: 220 lub 270 kW (odpowiednio 299 oraz 367 KM). Poziom mocy nie będzie więc wyższy od dotychczas oferowanego auta, pojemniejszy ma być za to akumulator. Obiecywany zasięg ma wynosić „sporo ponad 80 km”, gdzie poprzednik miał 56-61 km (realnie przejechałem 70 km w mieście).

Cena

Audi Q5 Sportback już w podstawie będzie wyżej wyposażone niż wersja SUV – np. w standardzie są już 18-calowe felgi. Na rynku niemieckim Audi Q5 Sportback ma startować od ~55 tys. Euro, zaś SQ5 Sportback od ~85,5 tys. Euro. W Polsce cennik Audi Q5 SUV startuje od 224 tys. zł. Interesująco wygląda też pakietowanie opcji dodatkowych.