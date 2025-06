Ta nowa hybryda jeszcze nie ma bezpośredniej konkurencji

Model ten, oparty na znanych komponentach z BYD SEAL U DM-i, ma oferować przede wszystkim komfort, bogate wyposażenie, duży zasięg i zaskakująco niski całkowity koszt posiadania (TCO). Za linie nadwozia BYD SEAL 5 DM-i odpowiada zespół pod kierownictwem Wolfganga Eggera (aktualnego dyrektora designu BYD). Inspiracją był natura i motywy oceaniczne, co widać po płynnych liniach i wciąż charakterystycznej dla marki stylistyce. Przednia część samochodu to rozwinięcie koncepcji "Ocean X", łączącej gładkie kształty z wyrazistymi „latającymi płetwami” u dołu.

Styl i wnętrze BYD SEAL U DM-i

Standardem są zaawansowane technologicznie reflektory z wbudowanymi światłami dziennymi LED. W kabinie znajdziemy sporo miejsca, nawet dla dorosłych pasażerów na tylnej kanapie - mówi się, że SEAL 5 DM-i-i może być świetną propozycją dla rynku przewozu osób. Styl wnętrza łączy płynne kształty z zaskakująco wysoką jakością wykończenia. Fotele, obszyte skórą wegańską w standardzie, robią dobre wizualne wrażenia, ale w praktyce jest już nieco gorzej - wydawały mi się niewystarczająco głębokie i dość twarde, co po pokonaniu ponad 1000 km było odczuwalne. Uwagę, po zajrzeniu do środka, zwraca na pewno stylizowana na kryształ dźwignia zmiany biegów, nazwana "Oceanic Crystal". Jest dobrze ulokowana i wygodna w obsłudze.

Z rozstawem osi wynoszącym 2900 mm (zgodnie ze szczegółowymi danymi), BYD SEAL 5 DM-i powinien zapewniać komfortowe warunki podróży dla pięciu dorosłych osób. Pojemność bagażnika można przedstawić jako mocny punkt modelu – 508 litrów to wynik godny lidera w klasie, a po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1070 litrów. Na liście wyposażenia standardowego znajdziemy system oczyszczania powietrza PM2.5 oraz szklany dach z ręcznie regulowaną roletą, natomiast dla kierowcy kluczowa będzie wielofunkcyjna kierownica (także obszyta skórą wegańską) oraz elektrycznie regulowany fotel w 8 kierunkach. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji manualnie regulowane zagłówki i dzielone w proporcji 60:40 oparcie kanapy. Dostępna też jest dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, oświetlenie LED, nawiewy z tyłu i gniazda USB.

Obrotowy ekran, system infotainment BYD SEAL U DM-i

Centralnym punktem deski rozdzielczej jest ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, z którego można korzystać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Część funkcji jest dostępna w formie dotykowych skrótów (do ogrzewania i wentylacji). Sam interfejs infotainmentu jest bliźniaczo podobny do tego, co znajdziemy w innych modelach. Przyswojenie obsługi systemu zajęło mi kilkanaście minut - układ funkcji i sekcji jest dość logiczny, a na użytkowników czeka język polski. Niestety, podczas jazd przedpremierowych, wciąż obecne były niedociągnięcia w tłumaczeniu niektórych fraz i nazw, ale ma to być poprawione w aktualizacji.

Na pokładzie jest naturalnie CarPlay i Android Auto (działają też bezprzewodowo). Kierowca ma przed sobą 8,8-calowy panel wskaźników TFT LCD z pewną dozą personalizacji układu informacji i wyglądu zegarów (dwa style). Dostęp do samochodu ułatwia funkcja NFC, dzięki której można odblokować auto smartfonem lub np. smartwatchem, ale wymaga to posiadania aplikacji z przypisanym kontem do naszego auta, więc nie mogłem jeszcze tego zweryfikować. Przez 20 lat od pierwszej aktywacji dostępna jest bezpłatna usługa w chmurze (aplikacja BYD), a przez pierwsze dwa lata użytkownik otrzymuje 3 GB danych rozrywkowych miesięcznie.

Największą niespodzianką dla niektórych osób może być tryb Vehicle-to-Load (V2L), pozwalający na zasilanie zewnętrznych urządzeń mocą do 3,3 kW. Najprościej rzecz ujmując, producent oferuje przedłużacz wpinany do gniazda ładowania auta. Na postoju, pikniku czy podczas weekendu z dala od miasta może to być fajne udogodnienie.

Gwóźdź programu - napęd BYD SEAL 5 DM-i

Serduchem BYD SEAL 5 DM-i jest technologia Super DM, która łączy autorską baterię Blade z 1,5-litrowym (1498 cm³, 4-cylindrowym) silnikiem benzynowym Xiaoyun. Układ napędowy to synchroniczny silnik z magnesami stałymi napędzający przednie koła. Całkowita maksymalna moc układu to 160 kW, a całkowity maksymalny moment obrotowy to 325 Nm. Silnik spalinowy generuje maksymalnie 81 kW przy 6000 obr./min i 135 Nm przy 4500 obr./min. Silnik elektryczny oferuje 145 kW mocy i 325 Nm momentu obrotowego.

Napęd Super DM działa w dwóch trybach - odpowiedzialny za to przełącznik znajdziemy na panelu obok “kryształowej” dźwigni:

Tryb EV (Electric Vehicle): koła napędzane są wyłącznie silnikiem elektrycznym.

Tryb HEV (Hybrid Electric Vehicle): silnik benzynowy zasila akumulator i silnik elektryczny za pośrednictwem przetwornicy. W razie potrzeby (np. przy dynamicznym przyspieszaniu) tryb HEV może przełączyć się z układu szeregowego na równoległy, łącząc moc silnika spalinowego i elektrycznego.

Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie następujących rezultatów: przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km/h. Zużycie paliwa to potencjalnie kolejna mocna strona – możemy spodziewać się wyjątkowo niskich wyników, rzędu 0,9-1,7 l/100 km, ale wedle wyliczeń WLTP. W praktyce, głównie na trasach szybkiego ruchu oraz autostradach i kilkudziesięciu kilometrach po drogach mniej uczęszczanych, osiągnęliśmy wynik w granicach 5,5-6,0 l/100 km. Jazda bardziej ekonomiczna na pewno pozwoliłaby zejść do 5 l/100 km lub nawet poniżej tego poziomu. Dodam, że pojemność zbiornika paliwa to 60 litrów.

W podłodze auta znalazła się bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP) BYD Blade Battery. Jej konstrukcja przypominająca plaster miodu ma zapewnić sztywność, wytrzymałość i efektywne wykorzystanie przestrzeni - jest podobnych rozmiarów co w innych modelach, ale bardziej pojemna. Co ważne, bateria Blade jest wolna od niklu i kobaltu. W trybie elektrycznym auto pokona maksymalnie 100 km, zaś w trybie hybrydowym możliwe jest ponad 1000 km. W ustawieniach auta możemy sami zdecydować, do jakiego poziomu naładowania będzie uzupełniana energia w baterii - maksymalny poziom można ustawić na 70%. Wtedy podczas jazdy silnik spalinowy ładuje baterię lub utrzymuje naładowanie, ale warto też wspomnieć, że w “wąskim zakresie prędkości” (jak określali to przedstawiciele BYD) silnik spalinowy może też bezpośrednio napędzać koła.

Dane techniczne na szybko

Długość: 4980 mm

Szerokość: 1890 mm (2040 mm z lusterkami)

Wysokość: 1495 mm

Rozstaw kół przednich: 1618 mm

Rozstaw kół tylnych: 1622 mm

Promień skrętu: 5,7 m

Hamulce: wentylowane tarcze z przodu, pełne tarcze z tyłu

Zawieszenie przednie: MacPherson

Zawieszenie tylne: Belka skrętna

Norma emisji: Euro 6e

Emisja CO2 (cykl mieszany): 21 g/km

Paliwo: Benzyna, min. 92 E10

Wyposażenie i systemy bezpieczeństwa BYD SEAL 5 DM-i

Za bezpieczeństwo w BYD SEAL 5 DM-i odpowiada zestaw systemów: pasywne bezpieczeństwo zapewniają poduszki powietrzne (kierowcy, pasażera z przodu z dezaktywacją, boczne z przodu, kurtynowe), pasy bezpieczeństwa z napinaczami, zaczepy ISOFIX i i-Size, system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), system przeciwkradzieżowy oraz automatyczna blokada drzwi z zabezpieczeniem dla dzieci. W razie wypadku zadziała funkcja połączenia alarmowego (Emergency Call). Na pokładzie znajdziemy również rozbudowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), dostępne w obu wersjach wyposażenia: Comfort i Design. Wśród nich: tylne czujniki parkowania, tylna kamera, adaptacyjny tempomat (ACC), asystent pasa ruchu (LKA), system pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM), ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW), system automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) i rozpoznawanie znaków drogowych (TSR). Wersja Design dodatkowo oferuje bezprzewodową ładowarkę smartfonów, ulepszony system audio z 8 głośnikami, system kamer 360 stopni oraz przednie czujniki parkowania, system wykrywania martwego pola (BSD), monitor ruchu poprzecznego (FCTA i RCTA) oraz ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW).

Porównując obydwie wersje modelu chyba najbardziej odczuwalnym brakiem w Comforcie będą przednie czujniki parkowania.

Cena i gwarancja BYD SEAL 5 DM-i

BYD SEAL 5 DM-i trafi w pierwszej kolejności na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski, Słowacji, Czech, Rumunii i Chorwacji. Sprzedaż rusza już w czerwcu. Producent zapewnia solidne gwarancje: 6 lat lub 150 000 km na samochód, 8 lat lub 150 000 km na silnik elektryczny oraz 8 lat lub 200 000 km na baterię Blade (do 70% pojemności początkowej).

Podane przez producenta ceny, to 129 900 zł dla wersji Comfort oraz 139 900 zł dla wersji Design.