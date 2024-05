Na tę wiadomość miłośnicy serialu czekali od kilku dobrych lat. I choć wiedzieliśmy że drugi sezon "Squid Game" pojawi się jeszcze w tym roku, to nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy. Dokładnej daty zresztą wciąż nie poznaliśmy, ale to bez znaczenia. Bo znamy już miesiąc.

Lee Jung-jae zdradził kiedy premiera drugiego sezonu "Squid Game". Trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości

Lee Jung-jae, czyli jedna z gwiazd serialu, udzielił wywiadu serwisowi Business Insider w którym to zdradził, że... premiera drugiego sezonu "Squid Game" ma mieć miejsce w grudniu.

Niby długo, niby nie. Tak naprawdę na kontynuację mega hitu czekaliśmy latami — więc teraz jesteśmy już na ostatniej prostej. Netflix na tę chwilę milczy i ani nie dementuje, ani nie potwierdza informacji podanej przez aktora.

Nie wiadomo jednak czy drugi sezon "Squid Game" otrzymamy hurtem, czy będzie on serwowany porcjami. A kto wie, może twórcy zdecydują się nawet na publikowanie po jednym odcinku w tygodniu? Pewnym jest, że raz jeszcze człowieczeństwo zostanie poddane próbie. Mamy tam również poznać tajemnice organizacji, która odpowiedzialna jest za organizację tego wydarzenia. Plejadę tamtejszych gwiazd zasiliło kilka głośnych nazwisk, co tylko podkręca atmosferę. Oby do grudnia!