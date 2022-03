Plusowi przybędzie teraz klientów ofert na kartę. Operator rozdaje po 100 zł w gotówce

Najwyraźniej grudniowa, świąteczna promocja, w której Plus za każdy nowy abonament, przeniesienie od innego operatora lub przedłużenie obowiązującej umowy dawał 100 zł do wypłaty w gotówce z bankomatów Euronetu najwyraźniej się sprawdziła, bo Plus przenosi teraz podobną promocję do oferty na kartę.

Promocja składa się jakby z dwóch etapów, w których można zadecydować czy chcemy otrzymać 50 zł w gotówce czy 100 zł. Aby wziąć udział w tej promocji, wystarczy zakupić starter Plus na Kartę, zarejestrować go i wysłać SMS-a o treści „KASA” pod numer 80100 do 30 kwietnia 2021 roku. Kolejny krok to wykupienie jednego z dwóch pakietów w ofercie na kartę za 30 zł lub 40 zł.

Pakiet za 30 zł to nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych (15 GB w pakiecie+15 GB bonusu za doładowanie konta). Z kolei pakiet za 40 zł, to również pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 35 GB transferu danych (20 GB z pakietu+15 GB bonusu za doładowanie).

Jeśli wybierzemy pakiet za 30 zł, po kolejnym aktywowaniu takiego samego pakietu Plus wyśle nam wiadomość SMS z kodem do bankomatu Euronetu i PIN-em, który pozwoli odebrać 50 zł w gotówce. W przypadku, gdy tego nie zrobimy, kolejny SMS z nowym kodem i PIN-em przyjdzie do nas po czwartym miesiącu korzystania z tego pakietu, i tym razem będziemy mogli odebrać już 100 zł.

Co z pakietem za 40 zł? Zasady są podobne, tylko liczba miesięcy korzystania z niego krótsza. Wynika to z tego, że 50 zł lub 100 zł zwracane jest w gotówce, po wydaniu przez klienta takich kwot na dany pakiet. Tak więc przy droższym pakiecie, 100 zł wydamy już po trzech miesiącach, tym samym uzyskamy prawo do odbioru 100 zł z bankomatu.

Źródło: Plus.