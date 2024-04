To największe konsorcjum finansowe, jakie uzyskano w Polsce na rozwój infrastruktury danych, potwierdza silną pozycję Atmana na rynku jako lidera w segmencie centrów danych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Umowa kredytowa uwzględnia nie tylko kryteria finansowe, ale również zobowiązuje do działań na rzecz efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, co ma na celu zmniejszenie zużycia energii i pozytywny wpływ na środowisko.

„Mocno wierzymy w sukces naszej pierwszej europejskiej inwestycji w centra danych, która da początek kolejnym projektom w tej części świata. Budowę kampusu WAW-3 traktujemy jako sztandarowe przedsięwzięcie naszej grupy kapitałowej w regionie Europy Środkowej” – powiedział Doug Lane, Chief Financial Officer firmy Global Compute Infrastructure, głównego udziałowca Atmana.

Atman, będący częścią Global Compute Infrastructure, wskazuje na strategiczne znaczenie projektu WAW-3 dla ekspansji w Europie. Projekt ten zakłada, że kampus WAW-3 ostatecznie pomieści ponad 50 000 serwerów w trzech budynkach o łącznej powierzchni blisko 19 000 mkw. Pierwszy etap zakończy się w IV kwartale 2024 roku.

Trendy rynkowe i rozwój technologii, takich jak chmura obliczeniowa i AI, napędzają popyt na usługi data center, a Polska staje się kluczowym punktem dla globalnych graczy IT w Europie Środkowo-Wschodniej.