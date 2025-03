13,3-calowy HUAWEI MatePad Pro już w Polsce. W super ofercie na start

HUAWEI wprowadza do Polski 13,3-calowy tablet MatePad Pro z ekranem PaperMatte. Co oferuje i ile kosztuje?

W zeszłym roku recenzowałem HUAWEI MatePad Pro z ekranem PaperMatte, ale w wersji 12,2-calowej. Tablet ten może być świetnym wyborem dla wszystkich, którzy szukają alternatywy dla iPada lub któregoś z tabletów z Androidem. Sprzęt też sprawdzi się doskonale u profesjonalistów, jak i tych, którzy szukają ciekawych rozwiązań w ekosystemie, w którym już się znajdują. Huawei od lat buduje swoje portfolio produktów o wszechstronnym zastosowaniu, które komunikują się między sobą. Do tego akcesoria, których nie trzeba kupować osobno – przynajmniej na start. O ile klawiatura Huawei Glide jest częścią zestawu, tak rysik M-Pencil (3. generacji) w zestawie już się nie znajduje i trzeba go dokupić, by cieszyć się wszystkimi funkcjami związanymi z wykorzystaniem tabletu np. do rysowania, szkicowania, bardziej precyzyjnej edycji zdjęć, czy tworzenia notatek.

Reklama

Teraz HUAWEI rozszerza ofertę tych tabletów wprowadzając do Polski większy, bo 13,2-calowy wariant. Czym się charakteryzuje i czy różni się czymś od swojego mniejszego wariantu? Zacznijmy od samego ekranu. W tym modelu HUAWEI zdecydowało się na wyświetlacz Flexible OLED o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli i ich zagęszczeniu na poziomie 262 PPI i warstwą matową PaperMatte 2.0. 12,2-calowy model charakteryzował się ekranem Tandem OLED, który oferuje maksymalną jasność 2000 nitów, kontrast 2000000:1, czy odświeżania na poziomie 144 Hz i eliminuje do 99% odblasków różnych źródeł światła. "Trzynastka" oferuje odświeżanie adaptacyjne 30 Hz-144 Hz, maksymalną jasność na poziomie 1000 nitów i współczynnik kontrastu 1000000:1. Można więc śmiało założyć, że na papierze wyświetlacz w tym modelu jest gorszy niż to, co oferowano kilka miesięcy temu w 12,2-calowym wariancie.

HUAWEI MatePad Pro 13,2" PaperMatte Edition już w Polsce. Co oferuje?

Tablet charakteryzuje się 5,5 mm grubości oraz wagą 580 g, co umożliwia jego wygodne umieszczenie w plecaku, etui lub torbie na laptopa. Obudowa w złotym kolorze, inspirowana teksturą jedwabiu, wyróżnia się subtelną delikatnością. Urządzenie napędzane jest 8-rdzeniowym układem Kirin T92 wspieranym przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB na dane. Przednia kamera o rozdzielczości 16 Mpix oraz oraz system anten WiFi sprawiają, że sprzęt ma być idealny do prowadzenia np. spotkań online. Dzięki zastosowaniu czterech mikrofonów oraz współpracujących z nimi algorytmów, hałasy tła są skutecznie wyciszane, co poprawia jakość prowadzonych rozmów.

Jest też coś dla tych, którzy pracują zdalnie. Akumulator o pojemności 10100 mAh może okazać się nieoceniona, zapewniając energię na nawet 12 godzin odtwarzania wideo. W razie potrzeby, akumulator może być naładowany do pełna w zaledwie 65 minut przy użyciu ładowarki o mocy 100 W. Tej niestety nie znajdziemy już w zestawie. Na osłodę, w pudełku oprócz samego tabletu HUAWEI MatePad Pro 13,2" PaperMatte Edition firma dorzuca klawiaturę Smart Magnetic Keyboard – to inna klawiatura, niż w przypadku 12,2-calowego modelu, do którego dołączona była klawiatura HUAWEI Glide z wielofunkcyjnym touchpadem i obsługą skrótów.

HUAWEI MatePad Pro 13,2" PaperMatte Edition – ceny i dostępność

Cena HUAWEI MatePad Pro 13.2" 2025 PaperMatte Edition w wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, w zestawie z bezprzewodową klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard to 4999 zł. Tablet dostępny będzie m.in. w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro. Co ważne – rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji nie jest częścią zestawu, ale jest dodawany jako gratis (lub za 1 zł). Dodatkowo, dd 6 marca do 6 kwietnia 2025 r. urządzenie będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obniżono o 700 zł, czyli 4299 zł – 100 zł więcej niż premierowa cena Huawei MatePad Pro 12.2 w wersji PaperMatte.