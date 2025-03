Nie wiem czy da się jeszcze oglądać YouTube bez subskrypcji Premium, bo wskoczyłem do tego wagonu już kilka lat temu i nie wyobrażam sobie powrotu do oglądania reklam. Nie zmienia to jednak faktu, że z pewnością nie jest to tania usługa, bo kosztuje podobnie jak wiele serwisów VOD takich Netflix czy Max. Teraz będzie jednak okazja aby nieco obniżyć wydatki, bo wreszcie oficjalnie debiutuje plan Premium Lite. Pozwoli on pozbyć się "większości" reklam i ma nieco okrojoną funkcjonalność, ale jest też wyraźnie tańszy.

YouTube Premium Lite już oficjalnie

Informacje na temat planu Lite pojawiają się już od kilku tygodni. Testy usługi trwały między innymi w Stanach Zjednoczonych, Tajlandii, Niemczech oraz Australii. I to właśnie na tych rynkach usługa pojawi się w pierwszej kolejności. Dzisiaj debiutuje w USA w cenie 7,99 USD miesięcznie, czyli o 6 USD taniej niż pełnoprawny plan YouTube Premium. Jeśli mielibyśmy przełożyć to na polskie realia, gdzie subskrypcja kosztuje 25,99 zł miesięcznie, to plan Lite będzie pewnie kosztował podobnie jak oferta dla studentów, czyli 14,99 zł na miesiąc. Niestety na jego potencjalną premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Google obiecuje rozszerzenie tej oferty na kolejne rynki w trakcie tego roku.

Jeśli zaś chodzi o ograniczenia jakie nakłada plan Premium Lite, to zgodnie z przewidywaniami reklamy będą nadal wyświetlane przy teledyskach i utworach muzycznych. Po prostu w tej wersji wycięto całkiem wsparcie dla YouTube Music, które jest częścią standardowego planu Premium. Nie będzie też możliwości pobierania filmów wideo na urządzenie oraz odtwarzania ich w tle. Google obiecuje natomiast, że reklamy nie będą się pojawiać w trakcie standardowych filmów na YouTube. Mogą natomiast być wyświetlane podczas wyszukiwania wideo oraz w Shortsach. Wygląda więc na to, że będzie to całkiem interesująca oferta dla tych, którzy chcą po prostu śledzić swoich ulubionych twórców.

Przy okazji YouTube pochwalił się, że obecnie plan Premium subskrybuje już ponad 125 milionów użytkowników na całym świecie. Podejrzewam, że wraz z premierą planu Lite liczba ta wyraźnie się zwiększy.

źródło: YouTube