YouTube wprowadził jedną zmianę. Jest wygodniej niż kiedykolwiek

Sztuczna inteligencja najpierw podbiła wszystkie serca, następnie próbowała podbić wszystkie kieszenie, aż w końcu zaczyna budzić niesmak. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że teraz z tego zacznie się wykluwać dojrzalsza forma, przydatna dla użytkowników. Tak się składa, że przy okazji YouTube'a, można mieć nadzieję, że tak właśnie się dzieje.

Reklama

Jedna zmiana i jest wygodniej niż kiedykolwiek

Kilka miesięcy temu została wdrożona na platformie Google funkcja odtwarzania wideo z dubbingiem, który sztuczna inteligencja tworzyła poprzez konwertowanie i tłumaczenie głosu źródłowego. Dzięki temu wideo mają możliwość otworzyć się na jeszcze szerszą widownię. Teraz, właściciele telewizorów z Android TV, będą mogli w jeszcze łatwiejszy sposób rozpoznać, która zawartość się dla nich otworzyła.

YouTube via 9TO5Google

Redaktorzy portalu 9TO5Google, zauważyli, że w aplikacji YouTube na urządzeniach pracujących na Android TV oraz Google TV, zaczęło się pojawiać oznaczenie, które wcześniej nie było obecne pod materiałami wideo. Jest o tyle szczególne, że wskazuje właśnie na nową funkcję, która może zdecydowanie wpłynąć na czas wolny wielu osób. Bynajmniej nie negatywnie, tylko wręcz przeciwnie!

Zupełnie jak powszechnie już znane CC wskazujące na możliwość włączenia napisów pod wideo, zaczął się pojawiać nowy symbol. Tym razem jest to po prostu "Dubbed", identyfikujący, że dany materiał filmowy jest wzbogacony o kilka głosowych wersji językowych. Są one właśnie przetłumaczone i wypowiedziane w całości przez sztuczną inteligencję. Sprawdzić tę funkcję w akcji, można na przykład w tym filmiku kulinarnym.

Trzeba przyznać, że to rozwiązanie robi ogromne wrażenie jakością swojej funkcjonalności i łatwo sobie wyobrazić, jak więcej i więcej osób zacznie to doceniać. W końcu dzięki temu, dla wielu osób otworzy się morze anglojęzycznej zawartości serwisu, które do tej pory, była okuta ograniczeniami.