12 transakcji w ciągu 12 miesięcy. Rok ze SMOK Ventures

Najpopularniejsze branże. SMOK Ventures @ 2020

58% transakcji wynikło z bezpośredniej komunikacji z założycielami

7 z 12 transakcji, które dotychczas dokonaliśmy, wynikły z bezpośredniej komunikacji pomiędzy parterem SMOKa, a założycielem startupu. Albo jeden z partnerów skontaktował się bezpośrednio z założycielem startupu albo to założyciel skontaktował się bezpośrednio z partnerem. “Ganienie” za najlepszymi founderami i bycie na bieżąco z tym co się dzieje w różnych branżach to jest to, co definiuje SMOKa. Naszym długoterminowym celem jest to, żeby wiedzą powszechną było to, że SMOK powinien być pierwszym punktem kontaktu dla seryjnych przedsiębiorców pracujących nad nowymi projektami. Wygląda na to, że ten komunikat się działa.

3 transakcje wynikły z “zimnych” emaili, mianowicie HiPets, inSTREAMLY i Nibble Games. Chociaż warto wspomnieć, że we wszystkich tych przypadkach otrzymaliśmy szereg pozytywnych poleceń od naszej sieci założycieli przed finalną decyzją.

Intra doprowadziły dotychczas, co zaskakujące, tylko do dwóch bezpośrednich inwestycji: Smart Hotel (dzięki Bartek Pucek!) i Gaminate (brawa dla Michała Kulki).