1100 km bez tankowania? Luksusowy SUV wjeżdża do Polski!

Już 30 czerwca 2025 roku w Polsce pojawi się TIGGO 8 PHEV – nowa generacja flagowego SUV-a od Chery. Jak czytamy w zapowiedzi, ten siedmiomiejscowy pojazd został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie, elastyczności i codziennym luksusie. Jak jeszcze przedstawiany jest ten “luksusowy potwór”? To propozycja dla dużych rodzin i aktywnych kierowców, którzy szukają zaawansowanej technologii hybrydowej połączonej z przestronnym i przemyślanym wnętrzem. Celem twórców było stworzenie samochodu, który nie tylko spełni oczekiwania w zakresie osiągów i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zapewni wyjątkowe wrażenia z jazdy.

Reklama

Chery TIGGO 8 PHEV w Polsce

Wnętrze TIGGO 8 PHEV to konfiguracja siedzeń 5+2, która oferuje sporą elastyczność, pozwalając na szybkie dostosowanie przestrzeni do potrzeb – od codziennego użytkowania w trybie pięcioosobowym, po w pełni załadowane, siedmioosobowe podróże. W trybie maksymalnego załadunku, po złożeniu foteli, przestrzeń bagażowa osiąga imponujące 1930 litrów. Drugi rząd siedzeń można przesuwać o 40 cm, co pozwala optymalizować miejsce dla pasażerów lub bagażu. Co ważne, trzeci rząd siedzeń nie jest jedynie awaryjny – zapewnia pełnowymiarowe miejsca z naturalną pozycją nóg, gwarantując komfort nawet dorosłym pasażerom. Dostępne kolory nadwozia, takie jak Khaki White, Carbon Crystal Black, Aurora Green, Bamboo Gray i Sea Blue, podkreślają elegancki charakter pojazdu.

Schowki, udogodnienia, wyposażenie TIGGO 8 PHEV

W aucie znajdziemy 36 precyzyjnie rozmieszczonych schowków, co ułatwi utrzymanie porządku, a dwustrefowa klimatyzacja z funkcją pamięci temperatury i niezależnymi nawiewami dla drugiego rzędu zapewni optymalną temperaturę dla każdego pasażera. Dostępne jest także nastrojowe, 64-kolorowe oświetlenie ambientowe, zsynchronizowane z trybami jazdy. Dodatkowo, inteligentna wentylacja dysponuje filtrem PM0.3 do powietrza w kabinie. Pasażer z przodu może nawet cieszyć się funkcją masażu oraz elektrycznym podnóżkiem regulowanym do 82° z trzema poziomami intensywności. Kierowca ma do dyspozycji elektrycznie regulowany fotel z pamięcią i funkcją powitania, a pasażerowie drugiego rzędu mogą korzystać z podgrzewanych siedzeń i regulowanych oparć.

TIGGO 8 PHEV bazuje na platformie T1X, co pozwoliło na połączenie długiego zasięgu (do 1100 km całkowitego zasięgu i 90 km w trybie czysto elektrycznym), przestronności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Sercem układu napędowego jest system CSH (Chery Super Hybrid) z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym, działającym w szerokim zakresie temperatur (od -35°C do +60°C). Układ napędowy oferuje łączną moc maksymalną 279 KM (205 kW), co zapewnia pewne przyspieszenie, nawet przy pełnym obciążeniu. Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) umożliwia zasilanie urządzeń zewnętrznych z mocą 3,3 kW. Planowana certyfikacja Euro NCAP na III kwartał 2025 roku ma potwierdzić najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wnętrze jest wyciszone dzięki 26 strefom wygłuszającym i akustycznym szybom, a na pokładzie znajdziemy również 15,6-calowy ekran centralny 2.5K, kamerę 540° z widokiem przez nadwozie, wyświetlacz HUD, Apple CarPlay/Android Auto oraz dwie ładowarki bezprzewodowe 50W.

Systemy bezpieczeństwa TIGGO 8 PHEV

Wedle zapewnień producenta, TIGGO 8 PHEV został zaprojektowany zgodnie z globalnymi pięciogwiazdkowymi standardami bezpieczeństwa, czego dowodem jest maksymalna ocena pięciu gwiazdek w testach A-NCAP. Struktura nadwozia wykonana jest z gorącotłoczonej stali o ultra wysokiej wytrzymałości (1500 MPa), a samochód wyposażono w 9 poduszek powietrznych, w tym centralną. Pojazd oferuje pełen pakiet systemów ADAS klasy L2+, takich jak asystent jazdy w korku, monitorowanie martwego pola, autonomiczne hamowanie awaryjne czy wykrywanie zmęczenia kierowcy. Kamery 3MP i czujniki ultradźwiękowe zapewniają pełną świadomość otoczenia w 360 stopniach.

Wszystkie modele TIGGO 8 PHEV objęte są 7-letnią gwarancją podstawową / 150 000 km. Dla kluczowych komponentów elektrycznych obowiązuje rozszerzona gwarancja 8 lat / 160 000 km. Dodatkowo, 24-godzinna pomoc drogowa jest dostępna przez 3 lata (z możliwością przedłużenia do 7 lat), a centralny magazyn części zamiennych w Warszawie ma gwarantować szybką dostawę do punktów dealerskich na terenie całego kraju.

Premiera auta w Polsce już 30 czerwca.