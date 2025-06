Nowa marka aut wjedzie z hukiem do Polski. Ceny mogą zwalić z nóg

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce przygotowuje się na debiut chińskiego producenta Nio. Firma ogłosiła rozszerzenie swojej działalności na siedem nowych rynków europejskich, włączając w to Polskę. Wejście na rynek polski zaplanowano na lata 2025 i 2026, z początkiem sprzedaży i dostaw samochodów w 2026 roku.

Samochody Nio w Polsce. Kiedy? Jakie modele?

Obecnie trwają prace nad pozyskaniem lokalnych dystrybutorów. Nio zamierza nawiązać współpracę z węgierską firmą AutoWallis w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Planowane jest wprowadzenie na rynek polski oferty obejmującej zarówno modele marki Nio, jak i pojazdy marki Firefly. Nio jest kojarzone z zaawansowaną technologią, nowoczesnymi bateriami oraz ze stacjami szybkiej wymiany akumulatorów.

Wymiana baterii w autach zamiast ładowania

Jednym z kluczowych rozwiązań technologicznych Nio jest system wymiany baterii (Battery Swap). System ten umożliwia wymianę akumulatora na w pełni naładowany w ciągu kilku minut, co jest rozwiązaniem alternatywnym do tradycyjnego ładowania. Eliminuje to problem długiego czasu ładowania, co może wpływać na wygodę użytkowania, szczególnie podczas dłuższych podróży. Rozwiązanie to jest jednym z elementów, które Nio wprowadzi na rynek jako nowość.

W początkowej ofercie Nio na nowych rynkach europejskich, w tym w Polsce, znajdzie się pięć modeli: cztery modele Nio i jeden model marki Firefly.

Nio ET7 i ET5 w Polsce

Nio ET5 to średniej wielkości sedan o długości 479 cm. W podstawowym wariancie posiada baterię o pojemności 75 kWh, zapewniającą zasięg 419-456 km (WLTP) z mocą ładowania 140 kW. Wariant Long Range wyposażony jest w akumulator 100 kWh, oferujący do 590 km zasięgu, z ładowaniem 180 kW. Samochód jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 489 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,0 s. Pojemność bagażnika wynosi 386 L. Wyróżnia się kokpitem z dwoma ekranami i 33 czujnikami wspierającymi kierowcę. Nio ET5 otrzymało 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Cena w Niemczech wynosi od 59 500 euro (około 254 tys. zł).

Nio ET5 Touring to wariant kombi modelu ET5. Oferuje identyczne wersje napędu (75 kWh i 100 kWh) jak sedan, a pojemność bagażnika wynosi od 450 do 1300 L.

Nio EL6 i EL8 w Polsce

Nio EL6 to SUV klasy średniej o długości 485 cm. Dostępne są akumulatory o pojemnościach 75 kWh i 100 kWh, zapewniające zasięg odpowiednio 450-500 km i 575-625 km. Do napędu służą dwa silniki o łącznej mocy 489 KM, przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 4,5 s. Bagażnik ma pojemność 579-1430 L. Samochód charakteryzuje się niskim współczynnikiem oporu powietrza wynoszącym 0,25. Nio EL6 otrzymało 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Cena w Niemczech zaczyna się od 65 500 euro (około 280 tys. zł).\



Nio EL8 to SUV klasy wyższej o długości 501 cm. Napędzany jest dwoma silnikami o łącznej mocy 653 KM, co pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 4,1 s. Posiada dwie pojemności baterii: 75 kWh i 100 kWh, oferujące zasięg 375-510 km. Maksymalna moc ładowania wynosi od 140 do 240 kW. W kabinie może pomieścić 6 osób. Bagażnik ma pojemność od 552 L (za trzecim rzędem) do 810 L (za drugim rzędem). Nio EL8 otrzymało 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Cena w Niemczech zaczyna się od 94 900 euro (około 405 tys. zł).

Nio Firefly w Polsce

Marka Firefly została utworzona pod koniec 2024 roku i ma stanowić bardziej dostępną ofertę w ramach ekosystemu Nio. Długość nowego auta wynosi nieco ponad 4 m. Dysponuje baterią LFP o pojemności 42,1 kWh, zapewniającą szacowany zasięg 330 km (WLTP). Pojazd przyjmuje prąd z maksymalną mocą 100 kW i jest kompatybilny ze stacjami szybkiej wymiany akumulatorów Nio. Osiągi to 0-100 km/h w 8,2 s i prędkość maksymalna 150 km/h. Silnik umieszczono z tyłu, co zapewnia średnicę zawracania wynoszącą 9,4 m. Tylny bagażnik ma pojemność 335-1253 L, a przedni – 92 L. Szacowana cena w Polsce może oscylować wokół 130 000 do 140 000 złotych. Premiera na europejskich rynkach planowana jest na trzeci kwartał 2025 roku.