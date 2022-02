Jaką klawiaturę gamingową wybrać? Która będzie najlepsza do grania?

Dobór odpowiedniej klawiatury jest niesamowicie istotny - w końcu to właśnie ten sprzęt w głównej mierze wpływa na komfort pracy oraz grania na komputerze. Warto więc wybrać porządną klawiaturę, która nie tylko będzie efektowna i zachwyci nas wizualnie, ale będzie również efektywna, dzięki czemu korzystanie z niej będzie czystą przyjemnością.

Dobór odpowiedniej klawiatury to podstawa

Dobra klawiatura oznacza lepsze życie, szczególnie dla graczy. Najbardziej podstawowa klawiatura zwyczajnie nie wystarcza osobom, które wiele godzin dziennie poświęcają wirtualnej rozrywce - i jest to jak najbardziej uzasadnione. Wymagające produkcje często wiążą się ze wzorowym refleksem i natychmiastowym czasem reakcji. Nie ma tutaj mowy o opóźnieniach, gdyż często nawet ułamki sekund mogą zaważyć nad losem aktualnej rozgrywki. Do takich działań potrzebny jest jak najlepszy sprzęt - gamingowa klawiatura dobrej jakości to zwyczajnie niezbędnik każdego gracza.

Klawiatury mechaniczne, czyli najlepsza opcja dla prawdziwego gracza

Klawiatury mechaniczne są najlepszym wyborem dla zaawansowanych graczy. Ten typ komponentów do komputera oferuje największą możliwą jakość. Jaka jest główna różnica między mechaniczną klawiaturą, a pozostałymi? W sprzęcie tej klasy pod każdym przyciskiem znajduje się osobny przełącznik reagujący na naciśnięcie. Przełączników jest kilka rodzajów i każde z nich charakteryzują się czymś innym - na szczęście możemy je wymieniać wedle potrzeb, więc mamy całkowicie wolną rękę w konfiguracji takiego sprzętu.

Klawiatury mechaniczne mogą pochwalić się dużo lepszą wydajnością i jakością wykonania. Dzięki osobnym przełącznikom reagują praktycznie natychmiastowo przy stosunkowo niewielkim nacisku, co pozwala na osiąganie niesamowitych osiągnięć w grach komputerowych. Klawiatury mechaniczne imponują również wynikami X-Key Rollover, które określają, ile przycisków można nacisnąć w jednej chwili. Obecnie za standard uważa się 6 przycisków, jednak najlepsze klawiatury nie posiadają limitów - wtedy określane jest to jako N-Key Rollover.

Ten typ sprzętu korzysta także z rozwiązania Anti-Ghosting, które zapobiega rejestrowaniu klawisza, na którym pojawił się nacisk, lecz który w istocie nie został wciśnięty. Rozwiązanie jest wbrew pozorom bardzo potrzebne - dodatkowe rejestrowanie przycisku, kiedy nacisnęliśmy kilka umieszczonych zaraz obok, było niesamowicie problematyczne. Nie można także zapomnieć o oświetleniu RGB, które jest znakiem rozpoznawalnym gamingowych klawiatur. Mechaniczne propozycje zazwyczaj oferują całe miliony kolorów z wieloma trybami - w ten sposób kolory mogą płynnie przechodzić, zmieniać się wyłącznie przy wciskaniu przycisków lub obracać się dookoła. Możliwości jest naprawdę mnóstwo, co wygląda niesamowicie.

Niestety, w przypadku klawiatur mechanicznych trzeba pójść na pewne kompromisy. Takie sprzęty są zazwyczaj droższe od innych propozycji. Dodatkowo są naprawdę ciężkie i przede wszystkim głośne - chociaż dla pasjonatów jest to bardzo przyjemny dźwięk, tak w nocy może być to dość problematyczne dla reszty domowników. Mimo swoich wad, jest to bezkonkurencyjnie najlepsza propozycja dla graczy.

Klawiatury membranowe - druga najlepsza opcja dla graczy

Klawiatury membranowe to drugi najlepszy wybór dla gracza. Podstawową różnicą jest fakt, że nie mają osobnych przełączników pod każdym przyciskiem. Pod klawiszami przeciągnięte są membrany, a między membraną a przyciskiem znajduje się mała gumowa kulka. Kiedy wciskamy jakiś przycisk, kulka naciska na membranę i w konsekwencji tworzy to sygnał, który jest wysyłany do komputera.

Przez ten fakt klawiatura nie jest aż tak dokładna. Dodatkowo w tym przypadku wymagany jest dużo mniejszy nacisk, co może powodować przyciśnięcie klawisza, którego wcale nie chcieliśmy w danej chwili używać. Jest to rzecz irytująca podczas codziennego użytkowania, nie mówiąc już o wymagających, dynamicznych i emocjonujących rozgrywkach.

Klawiatury membranowe wygrywają jednak z mechanicznymi pod kilkoma względami. Są to sprzęty tańsze, dużo lżejsze i działają zdecydowanie ciszej. Przekłada się to jednak na dłuższy czas powrotu klawisza do swojej wyjściowej pozycji, co może być przeszkodą podczas rozgrywki - w grze często ułamki sekund decydują o kluczowym zwycięstwie. W kwestii podświetlenia RGB, membranowe klawiatury również sprawiają się nienagannie i potrafią być tak samo ładne i estetyczne jak mechaniczne - typ klawiatury nie wpływa na jakość oświetlenia.

Chociaż klawiatury membranowe zadowolą początkujących graczy, to dla prawdziwych gamerów może być to już niewystarczający sprzęt - wtedy należy sięgnąć po mechaniczną klawiaturę.

Klawiatury SteelSeries

SteelSeries to firma zajmująca się peryferiami komputerowymi pochodząca z Danii. Klawiatury tej firmy cieszą się sporą popularnością. Opinie użytkowników zresztą mówią same za siebie - są to zwyczajnie sprzęty wysokiej jakości.

Klawiatur SteelSeries dla graczy jest tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie możemy znaleźć model Apex 3 TKL, membranową klawiaturę z podświetleniem RGB w cenie 249 zł. Apex 3 to również membranowa klawiatura, lecz wzbogacona o klawiaturę numeryczną. Taki sprzęt możemy kupić za 319 zł, co jak na klawiaturę tej klasy, jest naprawdę dobrą ceną.

SteelSeries spełni również oczekiwania najbardziej wymagających graczy. Klawiatura mechaniczna SteelSeries Apex 7 TKL z przełącznikami SteelSeries QX2 Red pozwoli nam stanąć na wysokości zadania nawet w najbardziej wymagających rozgrywkach. Sprzęt posiada również mały wyświetlacz OLED Smart oraz magnetyczną podkładkę pod nadgarstki - a to wszystko w cenie 819 zł.

Jeśli Wasze wymagania są jeszcze większe - żaden problem! SteelSeries w swojej ofercie posiada mechaniczną klawiaturę Apex 7. Sprzęt za 1479 zł oferuje czerwone przełączniki, magnetyczną podkładkę, wyświetlacz OLED Smart, aluminiową rama zapewniająca długą żywotność, przycisk do sterowania multimediami oraz 100% Anti-Ghosting. Jest to propozycja, która zaspokoi nawet e-sportowców.

Klawiatury Genesis

Genesis to polska, prężnie rozwijająca się firma. Produkty tej marki są naprawdę dobrej jakości, o czym świadczy obecność Genesis w środowisku e-sportu. Jest to również dobry kandydat do spełnienia oczekiwań wymagających graczy - i łatwiej dostępny ze względu na ceny swoich klawiatur.

Membranowe klawiatury Genesis z podświetleniem RGB kupimy już w cenie 79,99 zł. Oczywistym jest, że model Rhod 350 RGB nie spełni wszelkich oczekiwań, jednak dla młodszych lub początkujących graczy, jest to świetna propozycja - szczególnie mając na uwadze stosunek ceny do jakości. Znajdą się jeszcze lepsze propozycje membranowych klawiatur, takie jak na przykład Lith 400 RGB, którą możemy kupić za 179,99 zł.

Jeśli jesteśmy bardziej zdecydowani na klawiaturę mechaniczną, z pomocą przychodzi seria Thor, która cieszy się świetną opinią wśród graczy. Model Thor 300 RGB z przełącznikami Outemu Brown, który możemy kupić już za 199,99 zł, jest idealną propozycją dla graczy. Szczególnie zachwyca jakość przełączników, aluminiowa obudowa i brak limitu klawiszy przyciskanych w jednej chwili. Bardziej wymagający gracze mogą zdecydować się na Thor 420 RGB, mechaniczną klawiaturą z przełącznikami o wytrzymałości do 50 milionów kliknięć. Klawiatura oferuje imponujące podświetlenie RGB z dedykowanym programem komputerowym, a do tego wcześniej wspomniany N-Key Rollover i aluminiową obudowę. Produkt o wyjątkowo smukłej budowie jest idealną propozycją dla graczy, chociaż równie dobrze nada się do pracy.

-

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD