100 GB za darmo dla wszystkich klientów Orange. No, prawie...

Orange jako pierwszy operator postanowił rozpocząć wakacyjne rozdawanie darmowych gigabajtów. Na pierwszy rzut idzie aż 100 GB transferu danych. Z tego darmowego pakietu danych mogą skorzystać niemal wszyscy klienci Orange, a ważny jest on do końca wakacji.

Niestety, smakiem muszą się obejść jedynie klienci, korzystający z oferty Orange na kartę mimo, iż 100 GB dostaną z kolei klienci oferty na kartę w submarce Orange - nju mobile.

Z prezentów skorzystać mogą użytkownicy Orange – indywidualni i biznesowi, klienci ofert na abonament oraz klienci nju na abonament i nju na kartę. Im wszystkim z pewnością nie zabraknie latem gigabajtów. Przydadzą się one do surfowania po internecie, grania, oglądania filmów, słuchania muzyki, rozmów z bliskimi, pracy i czego tylko się zapragnie.



Z drugiej strony, to właśnie klienci Orange na kartę mają sporo innych możliwości i bonusów na to, by stale powiększać swoją paczkę transferu danych, więc pewnie Orange uznał, że kolejne 100 GB nie zrobi im różnicy.

Jak włączyć darmowy pakiet 100 GB? Można to oczywiście jak zwykle włączyć w aplikacji mobilnej Mój Orange lub wysłać wiadomość SMS:

W Orange: wysłać sms na nr 80111 o treści 100GB

W nju mobile: wysłać sms na nr 80855 o treści 100GB

Dla pewności sprawdziłem czy rzeczywiście klienci Orange na kartę są wykluczeni z tej promocji, w odpowiedzi otrzymałem komunikat o nieuprawnionej do niej taryfie.



Bonus przyznawany jest za darmo, można skorzystać z niego raz na danym numerze telefonu, ważne by aktywować go do końca czerwca. Z darmowej paczki 100 GB możemy korzystać do jej wyczerpania lub do 31 sierpnia, a więc do końca wakacji. Regulamin bonusu znajdziecie pod tymi linkami - klienci Orange i klienci nju mobile.

Źródło: Blog Orange.