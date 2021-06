10 istniejących zawodów, w które nasz tata by nie uwierzył

Dawid Kosiński ze Spidersweb, zapytany o to, „czy bloger to zawód?” zazwyczaj odpowiada „tak, głównie dla rodziców”. Żarcik ten dosyć dobrze pokazuje fakt, że to, co dziś uznajemy za pełnoprawny zawód i z czego można uczynić sposób na życie, było (jest?) nie do pomyślenia dla pokolenia naszych rodziców. Oczywiście – mówię to z pewną dozą generalizacji, oczywiście istnieje wiele osób w tym wieku które są na bieżąco z tym, jak wygląda współczesny rynek pracy. Myślę jednak, że dla jeszcze większej grupy osób część z wymienionych poniżej zawodów spotka się z niedowierzaniem i powątpiewaniem, czy czasem nie jest to spóźniony żart primaaprilisowy. Otóż nie – wszystkie zawody z poniższej listy istnieją i co więcej – najczęściej wiążą się z całkiem niezłym poziomem życia.

10 zawodów o których 20 lat temu nikt by nie pomyślał

Streamer

„No siedzi i gada ciągle do tego komputera” – podejrzewam, że tak właśnie niektórzy rodzice mogliby zareagować na widok pracy streamera. Pomimo tego, że z zewnątrz może wyglądać to niepozornie, po drugiej stronie ekranu streamerzy potrafią zgromadzić widownie na którą z zazdrością patrzyłyby stacje telewizyjne. Dość powiedzieć, że jeden z najpopularniejszych streamerów został „kupiony” przez Microsoft za, bagatela, 50 mln dolarów.