Back to School, czyli powrót do szkoły razem z iSpot

Na rynku tych urządzeń panuje dziś bardzo duży tłok, co nie ułatwia klientom dokonywać optymalnych wyborów. Jak więc skompletować efektywny zestaw edukacyjny, który zapewni nam wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność, a jednocześnie nie nadwyrężyć domowego budżetu?

Razem z firmą iSpot chcemy Wam pokazać, że wybór komputerów i laptopów z jabłkiem na obudowie jest dziś opłacalny, jak nigdy dotąd. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego iSpot przygotował specjalną promocję edukacyjną „Back to School”. Dzięki niej uczniowie, studenci, ich rodzice, a także nauczyciele, wykładowcy i pracownicy instytucji edukacyjnych mogą kupić sprzęt Apple i przydatne akcesoria ze sporymi zniżkami.

Uniwersalny jak iPad

Jeszcze parę lat temu iPad znalazłby się w tym zestawieniu w dziale z akcesoriami. Jednak dynamiczny rozwój iPadOS i całego ekosystemu dodatków spowodował, że dziś to sympatyczne urządzenie bezproblemowo wypełnia większość zadań zarezerwowanych wcześniej dla „pełnoprawnych” komputerów. Powiem więcej, dzięki posiadaniu dotykowego ekranu i obsługi piórka, dla części użytkowników tablet Apple będzie ciekawszą opcją.

W ramach wspomnianej promocji 6-procentowymi zniżkami objęto trzy modele:

10,2-calowego iPada

10,9-calowego iPada Air

obie wersje (11 i 12,9-calowe) iPadów Pro M1.

Czym, poza rozmiarami ekranów, różnią się wymienione modele? Najpierw napiszę, w czym są podobne. Wymienione iPady są szybkie, poręczne i doskonale wykonane. Znakiem firmowym tabletów Apple jest ich długi czas pracy na baterii, są też bardzo dobrze zabezpieczone biometrycznie, tańsze modele mają TouchID, a iPady Pro korzystają z FaceID.

To, co czyni je jednak naprawdę wyjątkowymi to prosty w obsłudze system oraz dostęp do bogatego w świetne i niedrogie aplikacje sklepu App Store. W kontekście edukacji szczególnie warto wypróbować programy wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej (AR). Można wśród nich znaleźć prawdziwe perełki, które atrakcyjne będą nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców i nauczycieli.

Jeśli tablet ma pełnić funkcję samodzielnego urządzenia do nauki, trzeba wyposażyć go w fizyczną klawiaturę (zewnętrzną lub wbudowaną w etui). Osobiście polecam też zakup choćby najprostszego piórka. Wybór akcesoriów jest dziś naprawdę ogromny i warto pamiętać, że drogie dodatki od Apple nie są obowiązkowe. Co więcej, tańsze akcesoria firm trzecich często w codziennym użytkowaniu potrafią być bardziej praktyczne.

Co to bogactwo akcesoriów nam daje? Choćby możliwość stworzenia łatwego i relatywnie taniego stanowiska pracy, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Za przykład podam, jak używają tych tabletów moje dzieci.

Córka do swojego iPada posiada uniwersalne etui z klawiaturą, trackpadem i podstawką. Dzięki temu jej iPad zawsze jest gotów do pracy i ruszenia w drogę, choć całość dość wyraźnie zwiększyła swoje gabaryty.

Z kolei syn w domu używa iPada na specjalnym stojaku, razem z zewnętrzną klawiaturą i myszką. Jeśli zabiera go w plener, używa mniej rozbudowanego niż u córki, ale jednocześnie bardziej kompaktowego i lżejszego etui z prostszą klawiaturą.

iPad 10,2" - tanio i elastycznie

Z pewnością najpopularniejszym modelem wśród uczniów jest klasyczny iPad 10,2 cala. Łatwo rozpoznamy go po przycisku TouchID umieszczonym na przodzie urządzenia. Tablet wyposażono w szybki procesor A12 Bionic, dysk 32 GB oraz wysokiej jakości ekran Retina o rozdzielczości 2160 na 1620 px. Przy cenie wynoszącej niewiele ponad 1500 zł nie znajdziecie na rynku równie wydajnego i uniwersalnego urządzenia. Jedyne o czym warto pamiętać, jeśli zdecydujecie się na ten model, to o zakupie przejściówki Lightning – USB.

iPad Air - ogromne możliwości, niewygórowana cena

Jeśli jednak wasz budżet pozwali bardziej „zaszaleć”, sugerowałbym zainteresować się jednak iPadem Air. Aktualna generacja „pożyczyła” z flagowych modeli Pro nie tylko atrakcyjny wygląd zewnętrzny z cienkimi symetrycznymi ramkami, ale też bardziej uniwersalny port USB-C.

W środku znajdziecie procesor najnowszej generacji - A14 Bionic, a podstawowa pojemność dysku wzrośnie do 64 GB. Zresztą... ujmijmy to tak, podstawowy iPad to świetne i szybkie urządzenie, ale iPad Air jest pod każdym względem wyraźnie lepszy. W cenie wynoszącej około 2500 zł, ani komputerowa, ani tabletowa konkurencja nie zaoferuje Wam tak szybkiego i uniwersalnego narzędzia.

iPad Pro M1 - demon prędkości

iPada Pro M1 zainteresowanym przedstawiać nie trzeba. W przeciwieństwie do poprzedników nie jest to tanie urządzenie, ale Apple wyposażyło go we wszystko to, co najlepszego miało „na półce”. Gwiazdą tej edycji jest z pewnością ekran nowej generacji z podświetleniem typu mini-LED.

Mac M1 - komputerowy gamechanger

Jeśli parę lat temu iPady miały pewien problem z „samodzielnością”, to piętą achillesową Maków była słaba wydajność podstawowych modeli. Apple postanowiło wyeliminować tę wadę w radykalny sposób i nieefektywne procesory Intela zastąpiło własną konstrukcją, procesorem M1.

Każdy, kto obserwuje rynek komputerowy wie, jak duży wstrząs wywołał na nim ten niewielki kawałek krzemu. Dzięki M1 najtańsze modele Maców są dziś niespotykanie wydajne oraz bardzo energooszczędne. Mac Mini potrafi w niektórych zadaniach pokonać, kosztującego tyle, co samochód klasy średniej, Maca Pro z procesorami Xeon, zużywając jednocześnie śladowe ilości energii.

Jeżeli podobnie jak ja nie wyobrażacie sobie stanowiska pracy bez klasycznego komputera, komputery Mac z M1 będą dla was fantastycznym rozwiązaniem. W ramach promocji „Back to school” na komputery stacjonarne, czyli Maca mini i iMaca, przysługuje 6-procentowa zniżka, w przypadku laptopów z serii MacBook Air i Pro będzie to już 11%. Dodatkowo, wybierając laptopa Apple będziecie mogli dokupić do niego torbę firmy Tucano za symboliczne 1 zł.

Apple - ekosystem czy rezerwat?

Część osób niemających doświadczenia ze sprzętem i oprogramowaniem Apple, może obawiać się ugrzęźnięcia w „rezerwacie Apple”, jak nazywają ekosystem tej firmy nieprzychylni jej komentatorzy. W mojej ocenie dostęp do niego jest w zdecydowanej większości przypadków ogromną zaletą, a nie wadą tych urządzeń.

Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku korzystania z urządzeń Apple przez kilku członków rodziny. Chmura Rodzinna pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy na programach i usługach. Dodajmy też, że z każdym urządzeniem Apple otrzymacie darmowe oprogramowanie biurowe w postaci programów Pages, Numbers i Keynote.

Z doświadczenia moich dzieci wiem, że do szkolnych zastosowań pakiet Apple jest zupełnie wystarczający. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu wolicie używać Microsoft Office 365, zarówno na macOS, jak i iPadOS możecie wykupić do niego dostęp. W iSpot otrzymacie na ten cel aż 200 zł rabatu. Nadmienię też, że na obu systemach bez problemów działa popularny w polskich szkołach Microsoft Teams.

Akcesoria

Wracając jednak do sprzętu, jak już wspomniałem obniżki cen dotyczą nie tylko komputerów i tabletów, ale także akcesoriów. W ramach „Back to school 2021” zniżki otrzymacie między innymi na urządzenia dokujące, pendrive'y, klawiatury, myszki czy rysiki. W ofercie iSpot moją uwagę zwróciła szczególnie promocja piórka firmy Zagg dla iPadów, którego cena została obniżona aż o 90 zł. To świetna alternatywa dla znacznie droższych Pencili od Apple.

Podsumowanie

Jak widzicie wejście do świata Apple nie musi być drogie, zwłaszcza teraz, gdy iSpot wprowadził tę edukacyjną promocję. Kompletną listę produktów i rabatów znajdziecie pod tym adresem:

„Back to School” potrwa do 19 września 2021 r., ale trzeba pamiętać, że liczba urządzeń dostępnych w jej ramach jest ograniczona. Żeby promocyjny zakup mógł zostać sfinalizowany będziecie potrzebować dokumentu, udowadniającego wasz „romans z edukacją”. Dla uczniów, studentów i nauczycieli będą to odpowiednie legitymacje, dla pracowników instytucji edukacyjnych potrzebne będzie zaświadczenie z pracy. Zapraszamy do zakupów.

