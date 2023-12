Stellantis będzie wymieniał baterie w samochodach, zamiast je ładować

Krytycy samochodów elektrycznych praktycznie zawsze podnoszą temat problemów z ładowaniem, a dokładnie to czasu jaki potrzeba na uzupełnienie energii. A co gdyby możliwa była wymiana całego pakietu baterii i to w 5 minut?

Stellantis testuje rozwiązanie od Ample

Pomysł z wymianą baterii w specjalnych stacjach nie jest nowy. Chińskie NIO było prekursorem tego rozwiązania i obecnie stosuje je na dosyć dużą skalę w Państwie Środka. Największy problem to fakt, że trzeba iść na pewne ustępstwa aby zachować kompatybilność między różnymi modelami. Trudno jest mi dzisiaj uwierzyć, że kiedyś doczekamy się uniwersalnego standardu baterii i wymiana ogniw będzie możliwa niezależnie od tego jakim autem jeździmy. Natomiast ograniczenie się do jednego producenta jest dosyć kosztowne, bo każdy musiałby stawiać swoje stacje wymiany akumulatorów.

Nadzieję na lepsze jutro niesie jednak amerykański startup Ample, który stacje wymiany baterii obsługuje w USA już od kilku lat. Do tej pory skupiał się głównie wymianie baterii w mniejszych pojazdach, które wykorzystywane są przez takie firmy jak Uber czy Sally do dostawy zakupów czy jedzenia. Teraz firma zawiązała jednak współprace z amerykańsko-francuskim gigantem - Stellantis, który w swojej ofercie ma takie marki jak Jeep, Fiat, Opel, Citroen czy Peugeot. Obie spółki w pierwszym wspólnym projekcie mają zamiar wykorzystać dobrze znanego Fiata 500e, który jest najlepiej sprzedającym się elektrykiem w ofercie tej marki.

W ramach współpracy specjalna stacja wymiany baterii powstanie w Madrycie, gdzie Stellantis ma flotę pojazdów na wynajem - Free2Move. Wkrótce dołączy do niej aż 100 sztuk specjalnych zmodyfikowanych Fiatów 500e, w których będzie można wymienić baterię w ciągu zaledwie 5 minut, co widać na wideo umieszczonym powyżej. Dzięki temu firma uniknie przestojów pojazdów, które wymagają ładowania, a cały proces będzie lepiej zoptymalizowany pod względem kosztów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to podobne stacje wymiany mogą pojawić się również w innych krajach, a technologia wymienialnych baterii trafi również do innych samochodów z koncernu Stellantis.

Projekt ruszy w 2024 roku

Wspólne testy Ample i Stellantis w Madrycie mają rozpocząć się już na początku przyszłego roku. Pomysł na papierze zapowiada się bardzo pozytywnie, bo czas ładowania bez wątpienia jest jedną z największych bolączek samochodów elektrycznych. Pytanie tylko czy wykorzystanie uniwersalnej baterii nie będzie tworzyło zbyt wielu ograniczeń. Nie mamy żadnych informacji na temat pojemności ogniw stosowanych przez Ample oraz zasięgu jaki ma oferować Fiat 500e z tymi bateriami. Być może skoro wymiana trwa tylko 5 minut to nie ma to takiego znaczenia, ale jestem ciekawy jak to wygląda w praktyce i na jakie kompromisy musiały pójść obie firmy. Wyniki testów z pewnością wiele nam na temat powiedzą.