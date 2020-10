10 lat z iPhone – co mnie denerwuje, a co nie pozwala porzucić smartfon Apple od dekady

Oczywiście, że nie wymienię w jednym tekście wszystkich bolączek i plusów iPhone’a, a powyżej znalazły się te, które są najistotniejsze dla mnie. Wybierając telefon (lub cokolwiek innego) kierujemy się własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Indywidualne predyspozycje wpływają na to, czy większą rolę będzie odgrywać dowolność w personalizacji działania oraz wyglądu, czy może coś innego. Żadnym zabezpieczeniom nie ufałem tak, jak Touch ID i Face ID, a współpraca iPhone’a z innymi urządzeniami to nieosiągalny dla konkurencji poziom. Nigdy nie wykluczam zmiany telefonu, uważnie śledzę inne premiery (Samsunga, OnePlusa czy Pikseli od Google) i wielokrotnie zastępowałem iPhone’a innym smartfonem w roli codzinnego narzędzia do pracy i rozrywki.

Za każdym razem jednak wracałem do rezerwatu, kolejno wymieniając iPhone’a 2G, 3G, 3GS, 5, 6, 7 i X. Ani razu nie zdecydowałem się na szybki zakup po premierze wybierając bezpośredniego następcę i nie widzę powodów, by miało do tego kiedykolwiek dojść. Obecnie Apple nie daje mi konkretnych powodów (może poza aparatem), bym sięgnął po 11 Pro zamiast X, ale jutrzejsza premiera 12 może to zmienić. iPhone ma wrócić do designu z kanciastymi krawędziami, ale to oczywiście będzie zdecydowanie za mało, bym zmienił zdanie. Dlatego z przyjemnością zobaczę, co upichcili tym razem i jeśli nie zrobi to na mnie wrażenia, to kto wie, może nadejdzie czas na przeprowadzkę.