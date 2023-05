Pandemia mocno zmieniła sposób, w jaki wielu z nas pracuje. I choć pierwsze nieśmiałe próby podejmowane były już wcześniej, to dopiero twarde lockdowny trwale przyczyniły się do prawdziwej rewolucji w temacie. Nie w biurach, ale też nie zdalnie. Wielu z nas pracuje hybrydowo. Takie podejście jednak generuje zestaw dodatkowych problemów.

Jakich? No przede wszystkim wymagają odpowiedniego komfortu pracy w co najmniej dwóch miejscach. To przekłada się na konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu, akcesoriów i warunków. Pracownicy oczekują od pracodawców narzędzi, które pozwolą im osiągać sukcesy w nowych warunkach. Jakich? Jak to zorganizować? Co może pomóc? Teraz cały zestaw efektywnych rozwiązań sprawdzicie w Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie!

Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie. Bo w pracy hybrydowej jest przyszłość!

W Warszawie powstało drugie na świecie niezwykłe, hybrydowe, miejsce pracy stworzone przez Jabra oraz Bene wraz z całym szeregiem partnerów. Można w nim podejrzeć jak wygląda "nowa normalność" biura, gdzie nie każdy zatrudniony ma swoje biurko na co dzień, a potrzeby pracowników i pracodawców dynamicznie się zmieniają. Każdy zainteresowany tworzeniem takiej przestrzeni może na własne oczy przekonać się, jak w praktyce sprawdzają się rozmaite rozwiązania. Jak z nich skorzystać, czy spełnią ich oczekiwania i sprawdzą się w konfiguracji, jakiej ci potrzebują. To również miejsce, w którym na co dzień można spotkać ekspertów i przedstawicieli firm odpowiedzialnych za tamtejsze rozwiązania.

Typowe spotkania wyglądają teraz inaczej niż wcześniej, dlatego ważne, aby wykorzystywane w firmach technologie nadążały za nowymi trendami, które wyznacza era pracy hybrydowej. Ostatnie lata przedefiniowały sposób w jaki pracujemy. W czasie pandemii łączyliśmy się zdalnie mierząc się z wyzwaniami dotyczącymi m.in. równego uczestnictwa w spotkaniach wirtualnych osób łączących się z sali konferencyjnej i tych będących w domu, możliwością przeprowadzenia kreatywnej burzy mózgów zespołów pracujących zdalnie czy też ze zmniejszonym poczuciem więzi ze współpracownikami. Teraz hybrydowy model pracy jest dużo łatwiejszy do wdrożenia w firmie. Wszystko to dzięki kompleksowemu podejściu do środowiska pracy łączącemu nowe technologie stworzone w odpowiedzi na te potrzeby oraz odpowiedniej aranżacji biura dostosowanego do nowej roli jakiej oczekują współcześni, elastyczni pracownicy. Zainicjowane przez Jabra, Hybrid Workplace Experience Centre jest inicjatywą, która łączy doświadczenia i know-how 10 firm oraz ich rozwiązania i produkty. Dzięki temu odwiedzający centrum mogą otrzymać kompleksową wiedzę od liderów w swoich branżach i docelowo stworzyć w swojej organizacji środowisko pracy dostosowane do potrzeb firmy i stylu pracy jej pracowników – mówi Jagoda Leszczyńska, Enterprise Marketing Manager z Jabra.

Praca hybrydowa: jak wygląda obecnie?

Obecnie hybrydowy model pracy, na który składa się praca z biura, praca z domu i szeroko pojęta praca zdalna, jest idealnym sposobem pracy dla 63% osób. Jednak tylko trzy osoby na dziesięć twierdzą, że ich pracodawcy zapewniają niezbędne technologie pozwalające na bezproblemową współpracę — wynika z raportu Jabra Hybrid Ways of Working 2022. Dlatego też wprowadzane zmiany są odpowiedzią na potrzeby i preferencje pracowników, którzy przyzwyczaili się do elastyczności i autonomii, na którą pozwala im praca zdalna.

Z danych Colliers wynika, że 89% firm w Polsce deklaruje wdrożenie hybrydowego modelu pracy. Najpopularniejszym jej wariantem jest konfiguracja, w ramach której wymiar pracy zdalnej to ok. 50% czasu, czyli dwa-trzy dni w tygodniu. Model ten ma wdrożyć blisko dwie trzecie organizacji, które zdecydowały się na taki rodzaj pracy. Niemal jedna czwarta firm zdecydowała się na model office-first, w którym wymiar pracy zdalnej nie przekracza średnio 1 dnia w tygodniu. Natomiast 18% badanych przedsiębiorstw funkcjonuje w trybie, w którym przeważa praca zdalna: tryb „remote-first” lub wyłącznie zdalny. Jednocześnie co piąta firma planuje w najbliższej przyszłości zwiększyć zakres pracy wykonywanej w biurze.

Praca hybrydowa: co przyniesie przyszłość?

Trend pracy hybrydowej wchodzi powoli w fazę dojrzałości i w najbliższych latach zmieni funkcjonowanie środowiska pracy i sposób korzystania z przestrzeni biurowych. Dlatego też tak ważne jest, aby efektywnie wykorzystać dostępne technologie.

A tych na rynku pojawia się coraz więcej. Zarówno pod względem hardware'owym, jak i oprogramowania. Na każdym kroku widać, że rozwój tych rozwiązań nabiera tempa. Tempa nabiera także świadomość użytkowników, którzy coraz efektywniej się w tych obszarach poruszają. Obsługa narzędzi nie sprawia im już większych problemów, a każda wideokonferencja nie zaczyna się od 15-minutowego sprawdzania czy każdy każdego słyszy.

Coraz bliżej ideału

Praca w biurze, praca zdalna, praca hybrydowa - wszystkie niosą one za sobą szereg wyzwań, którym sprostanie wcale nie jest ani proste, ani oczywiste. Każda z nich jest jednak do ujażmienia - na rynku pojawia się coraz więcej sprytnych rozwiązań, które mogą nam w tym pomóc. I w warszawskim Hybrid Workplace Experience Centre można na własne oczy przekonać się, że jedna przestrzeń może mieć wiele wcieleń i w krótką chwilę dostosować się do potrzeb różnych użytkowników!