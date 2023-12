Co najbardziej przeszkadza polskim startupom w ekspansji za granicą?

Nie ulega wątpliwość, że warunkiem stabilnego i trwałego wzrostu dochodów firmy jest brak ograniczeń, co do zasięgu dostępu do swoich usług. Era globalizacji wymusza wręcz na pewnym etapie rozwoju decyzję o ekspansji.

Z przeprowadzonego badania przez PayPal oraz Startup Hub Poland wynika, iż już niemal połowa startupów w Polsce we wczesnym etapie rozwoju sprzedaje swoje usługi za granicą. Najpopularniejszym kierunkiem obecnie jest rynek niemiecki - 48%, francuski - 41% i amerykański (USA) - 26%.

Z kolei wśród startupów, które działają wyłącznie w Polsce mamy kolejną połowę, która planuje już w 2024 roku rozpocząć ekspansję międzynarodową. 43% z nich wskazuje jednak, iż największą barierą w jej rozpoczęciu są kwestie zarządzania płatnościami.

Głównie jest to zapewnienie bezpieczeństwa transakcji czy opłaty za takie transakcje, ale również dostęp do lokalnych metod płatności.



Efi Dahan, wiceprezes i dyrektor generalny PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Izrael:

Stosunkowo niska popularność lokalnych metod płatności może wynikać z braku specjalistycznej wiedzy na temat płatności i ograniczonych zasobów. Współpraca z wiarygodnym dostawcą płatności może pomóc startupom przezwyciężyć to wyzwanie i dotrzeć do większej liczby klientów.



Oczywiście to nie jedyne wyzwania, które dostrzegają startupy w Polsce, wymieniane są tutaj też kwestie regulacyjne w innych krajach czy konieczność zwiększania budżetu marketingowego, no i dostosowanie ofert do potrzeb lokalnych odbiorców.

Paulina Brym-Ciuba, dyrektor generalna Startup Hub Poland:

45 proc. wszystkich badanych sprzedaje swoje produkty lub usługi w Polsce. Większość z tych firm planuje ekspansję międzynarodową po osiągnięciu silnej pozycji na lokalnym rynku. Proces ten nie jest jednak prosty. Największą barierą dla transgranicznego handlu elektronicznego jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów obowiązujących na różnych rynkach. Chociaż istnieją pewne wspólne zasady w UE, to nadal niektóre procedury na rynkach europejskich przekładają się na dodatkowe koszty dla startupów, które chcą sprzedawać poza rynkiem krajowym.

Co ciekawe, inny odsetek odpowiedzi na takie same pytania o wyzwania związane z ekspansją zagraniczną uzyskiwano od startupów, które dopiero ją planują, a inne od firm, które już prowadzą sprzedaż zagraniczną.



Te drugie oceniają, iż najtrudniej było przebrnąć przez problem ograniczonego budżetu marketingowego - 83% oraz dostosowanie oferty do potrzeb lokalnych odbiorców (48%). Z kolei dla startupów, które sprzedają jeszcze tylko w Polsce najtrudniejsze wydają się kwestie regulacyjne - 60%, a tylko dla połowy (52%) problematyczny byłby budżet marketingowy.

Źródło: Badanie ankietowe “Early-Stage Startup Index. Wyzwania w dobie transgraniczności” przeprowadzone przez Startup Hub Poland na zlecenie PayPal w okresie październik-listopad 2023r.; w badaniu wzięło udział 58 działających w Polsce startupów na wczesnym etapie rozwoju.

