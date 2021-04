Resident Evil Village – kiedy będzie dostępne demo?

Resident Evil to marka, o której każdy z Was musiał słyszeć. Niezależnie od tego, czy chodzi o gry sprzed lat, czy nowe odsłony, to na pewno słyszeliście o tej serii, a ona doczeka się nowej odsłony. Resident Evil Village będzie można sprawdzić już w maju, jak ogłoszono w trakcie Resident Evil Showcase. Posiadacze PlayStation 5 mieli już szansę wybrać się do wioski, ale posiadacze innych platform wciąż muszą czekać. Nowe demo pojawi się w dwóch częściach: Village Demo oraz Castle Demo, a każda z nich będzie dostępna w innym czasie. Village Demo: 18 kwietnia, 19:00 – 19 kwietnia, 3:00, Castle Demo: 25 kwietnia, 19:00 – 26 kwietnia, 3:00. Dla wszystkich demo będzie dostępne 2 maja 2:00 – 3 maja 2:00.

Resident Evil 4 VR dla Oculus Quest 2

Jednocześnie Capcom zapowiedziało powrót Resident Evil 4 w wersji dla Oculus Quest 2. Zwiastun nie prezentuje zbyt wiele gameplay’u, jak na razie chwalono tylko bardzo wciągającą rozgrywkę i szansę przeniesienia się do świata gry dzięki VR. Nie ukrywam, że to właśnie szansa tego rodzaju wcielenia się w bohaterów gier przemawia do mnie najbardziej, jeśli chodzi o tytuły VR, ponieważ większość tworzonych gier z myślą o wirtualnej rzeczywistości mnie nie przekonuje. Zainteresowanych na pewno ucieszy zapowiedź pokazu rozgrywki, który odbędzie się 21 kwietnia – może wtedy okaże się, czy obietnice twórców mają pokrycie w rzeczywistości.

Resident Evil: Wieczny mrok – serial anime już w lipcu na Netflix

Do lipca natomiast będziemy czekać na premierę serialu anime „Resident Evil: Wieczny mrok”, który coraz mocniej promowany jest przez Netflix. Po pierwszym zwiastunie nadszedł czas na krótką zapowiedź zawierającą wprowadzenie postaci Leona i Claire. Jak widzimy żadne z nich nie może liczyć na chwilę spokoju, bo dość szybko przyjdzie im się zmierzyć z zombiakami. Czy anime będzie równie angażujące i wciągające co gry? Na to na pewno liczymy.

