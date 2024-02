Nowe oszustwo przez telefon - nie podawaj tych informacji

Ostatnio pojawiło się nowe niebezpieczeństwo dla osób korzystających z usług ZUS. Oszuści wykorzystując kampanię telefoniczną próbują wyłudzić informacje oraz dane osobowe od potencjalnych ofiar. Występując pod przykrywką pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, alarmują o rzekomo nieopłaconych składkach, a następnie wypytują o szczegóły dotyczące kont bankowych. Polega to na wykreowaniu sytuacji kryzysowej, co może zdezorientować potencjalne ofiary i skłonić do udzielenia niezbędnych informacji. Mając w posiadaniu nazwę banku oraz inne dane, oszuści mogą doprowadzić do kradzieży tożsamości lub przeprowadzenia nielegalnych transakcji na koncie ofiary.

Dzwoni ZUS? Uważaj, to może być oszustwo

Aby uniknąć padnięcia ofiarą tego rodzaju oszustwa, należy zachować czujność i przestrzegać kilku prostych zasad. Po pierwsze, należy pamiętać, że ZUS nie kontaktuje się z klientami w sprawie nieuregulowanych opłat telefonicznie, zwłaszcza w sposób natrętny. W przypadku wątpliwości zawsze warto zweryfikować tożsamość rozmówcy poprzez kontakt bezpośredni z instytucją. Ponadto, należy zachować ostrożność w udzielaniu osobistych danych przez telefon, zwłaszcza w sytuacjach, gdy kontakt odbywa się inicjatywą drugiej strony. Warto również poinformować bliskich o możliwych próbach oszustwa, aby podnieść świadomość na temat tego rodzaju zagrożeń.

Coraz więcej cyberzagrożeń

CERT Polska to organizacja zajmująca się cyberbezpieczeństwem i reagowaniem na incydenty w sieci. Poprzez edukację oraz udzielanie wsparcia technicznego, CERT Polska wspiera w walce z różnego rodzaju zagrożeniami internetowymi, w tym również oszustwami telefonicznymi. Zgłaszane do CERT Polska podejrzane aktywności są weryfikowane, co może w konsekwencji uchronić innych, gdy wieści o niebezpieczeństwie zostaną podane dalej. W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń danych osobowych i finansowych, świadomość oraz ostrożność stanowią kluczową obronę przed nowymi rodzajami oszustw, dlatego warto mieć zaobserwowane odpowiednie profile w social media, samoistnie przeglądać strony poświęcone takim sprawom, a także reagować, gdy mamy własne podejrzenia.