Gmail uruchamia znakomitą funkcję. Nie przejdziesz obok niej obojętnie

Gmail chce zadbać o porządek w naszych skrzynkach

Nowa funkcja, dostępna już dla pierwszych użytkowników na Androidzie, iOS oraz w wersji webowej, umożliwia użytkownikom szybkie i wygodne zarządzanie wszystkimi subskrypcjami w jednym miejscu. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo oddzielić istotną korespondencję od wysyłanych masowo wiadomości reklamowych czy newsletterów.

Reklama

Lista "Zarządzaj subskrypcjami" automatycznie kategoryzuje aktywne subskrypcje według częstotliwości otrzymywanych wiadomości oraz liczby e-maili od danego nadawcy. Użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad tym, które subskrypcje chce zachować, a z których zrezygnować.

Wypisywanie się z rozmaitych subskrypcji jeszcze nigdy nie było łatwiejsze. Teraz wystarczy jedno kliknięcie, by wypisać się z dowolnego mailingu. Wszystko sprowadza się do wyboru odpowiedniej opcji na liście. Gmail samodzielnie wysyła żądanie wypisania do nadawcy, eliminując konieczność odwiedzania zewnętrznych stron internetowych czy szukania ukrytych linków. To znacząco upraszcza proces i dla wielu niezorganizowanych może okazać się zachętą, by nareszcie wziąć się za porządki w ich skrzynkach.

Warto dodać, że nowa lista znajduje się w bocznym, rozwijanym, menu aplikacji, tzw. hamburger menu, co zapewnia łatwy dostęp do zarządzania wszystkimi subskrypcjami w jednym miejscu.

Google wie co robi. Higiena cyfrowa dla giganta także staje się coraz ważniejsza

Gmail od lat jest dla milionów użytkowników pierwszym wyborem w kwestii pocztowych internetowej. To nie tylko centralny punkt komunikacji w Google Workspace, ale także platforma, która co rusz zostaje wzbogacana o kolejne wygodne rozwiązania. W ostatnich miesiącach na pierwszym planie bez wątpienia są wszelkiej maści nowości związane ze sztuczną inteligencją - m.in. opcje, które pozwolą automatycznie napisać wiadomości, odpowiedzieć na maile czy streścić wielowątkowe rozmowy.

Teraz serwuje nam łatwe zarządzanie subskrypcjami, które jest odpowiedzią na realne potrzeby użytkowników. Użytkowników oczekujących większej kontroli i przejrzystości w swoich skrzynkach, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak największej wygody. Dzięki temu narzędziu Gmail jeszcze skuteczniej pomoże zadbać o porządek i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Nowa funkcja stopniowo trafia do użytkowników na całym świecie. Jak to zwykle bywa w przypadku googlowskich nowości: trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wdrażanie funkcji wszystkim może przeciągnąć się nawet przez kilka tygodni!

Źródło