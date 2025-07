Powrócił żałosny problem na popularnych Androidach. Google nic z tym nie robi

Smartfony Google Pixel to jedne z tych urządzeń, które pół świata kocha najszczerszą miłością, a drugie pół kompletnie ich nie rozumie. Z jednej strony zachwycają "czystym" Androidem i innowacyjnymi funkcjami, z drugiej... bywają źródłem irytujących błędów. Choć wraz z serią Pixel 9 i najnowszymi wersjami systemu liczba usterek zaczęła maleć, wciąż pojawiają się dni, gdy użytkownicy napotykają nowe problemy. I to niezwykle żenujące, nieprzystające współczesnym standardom i wręcz niewiarygodne. Tym bardziej, że powracają jak bumerang. No i właśnie: najnowszy z nich dotyka jednej z kluczowych funkcji każdego smartfona na której użytkownicy Pixeli (ponownie) nie mogą polegać: budzika.

Budzik, który nie budzi. Bo nie działa

W ostatnim czasie na forach internetowych pojawiła się fala zgłoszeń od właścicieli smartfonów Pixel, którzy zauważyli, że ich alarmy nie uruchamiają się zgodnie z harmonogramem. Zamiast pobudki, użytkownicy otrzymują powiadomienie o przegapionym budziki, informujące że "alarm nie został uruchomiony z nieznanego powodu". Taki scenariusz potrafi skutecznie zepsuć dzień i podważyć zaufanie do urządzenia, które powinno być niezawodne w codziennych sytuacjach. Tym bardziej, że przecież nie jest to żadna skomplikowana funkcja: wręcz przeciwnie. To jedna z najbardziej podstawowych funkcji w naszych telefonach, która potrafiła działać niezawodnie w podstawowych modelach sprzed lat, a aspirujący do tronu flagowców i wyznaczający trendy Pixel w temacie po prostu zawodzi.

Skala problemu: niewielka. Reakcja Google: niedopuszczalna

Choć problem nie wydaje się być powszechnym, coraz więcej osób zgłasza podobne doświadczenia. Niektórzy użytkownicy przyznają, że sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie, co wskazuje, że nie są to odosobnione przypadki. Warto podkreślić, że większość zgłaszających korzysta ze stabilnej wersji Androida, a nie z wersji testowej systemu, co dodatkowo podkreśla wagę problemu. Internauci informują, że próbowali kontaktować się z pomocą techniczną Google, jednak firma nie była w stanie odtworzyć błędu i obecnie nie planuje prac nad jego rozwiązaniem. Być może wynika to z ograniczonej skali zgłoszeń i niewielkiej skali problemu? Jednak mimo wszystko nawet pojedyncze zgłoszenia w temacie tak kluczowej i podstawowej opcji powinny być traktowane z pełną powagą. Nie ukrywam, że jako użytkownik prawie flagowego smartfona i po takiej reakcji producenta na informacje o tym że nie działa mi jedna z najbardziej podstawowych funkcji... prawdopodobnie szybko zmieniłbym telefon i nigdy nie oglądał się za siebie. Póki co pozostaje mieć nadzieję, że liczba zgłoszeń wzrośnie i Google będzie musiało zareagować.

Co ciekawe: to nie jest pierwszy raz, gdy użytkownicy smartfonów Pixel zgłaszają problemy z budzikiem. Już w marcu właściciele Pixeli 9 informowali o sytuacjach, w których budziki wyłączały się samoczynnie. Tym razem jednak mamy do czynienia z błędem systemowym, który całkowicie uniemożliwia uruchomienie alarmu.

Jak zabezpieczyć się przed problemem?

Na tę chwilę nie istnieje oficjalne rozwiązanie, które pozwoliłoby wyeliminować usterkę. Eksperci i użytkownicy zalecają więc stosowanie budzików zapasowych na innych urządzeniach. Brzmi kuriozalnie, ale podobnie zresztą brzmi informacja o tym, że w jednym z najważniejszych smartfonów na rynku nie działa budzik, a producent (zarówno samego urządzenia, jak i systemu) postanawia nie reagować.