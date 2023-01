Zrobotyzowane aplikatory do makijażu – L’Oréal chce zawojować branżę tech

W Las Vegas trwa już coroczne święto technologiczne – targi CES 2023. Z tej okazji marka L’Oréal zaprezentowała dwa prototypu urządzeń kosmetycznych, które mają ułatwić nakładanie makijażu, zwłaszcza osobom o ograniczonej ruchomości.

Profesjonalne efekty w domowym zaciszu

Wiem o czym myślicie – co producent kosmetyków ma wspólnego z technologią. Cóż, faktycznie marki takie jak L’Oréal nie goszczą raczej na Antywebie, ale w tym przypadku nie można odmówić francuskiemu koncernowi powiązań z branżą tech. Wszystko za sprawą Brow Magic oraz HAPTA – zrobotyzowanym aplikatorom, które mają zrewolucjonizować sposób nakładania makijażu.

Źródło: L'Oréal

L'Oréal Brow Magic to pierwszy inteligentny aplikator, służący do wykonywania spersonalizowanych makijażów brwi, dopasowanych do kształtu twarzy. Powstał we współpracy z firmą Prinker, odpowiedzialną za pionierskie rozwiązania w dziedzinie zmywalnych tatuaży. Wykorzystuje 2400 maleńkich dysz i technologie druku z rozdzielczością do 1200 dpi, dzięki czemu ma przynajmniej w teorii zapewniać precyzyjny kształt brwi rodem z profesjonalnych salonów kosmetycznych. W komunikacie prasowym przekazano, że wystarczy połączyć urządzenie z aplikacją i zeskanować twarz, a następnie wybrać pożądany kształt i przesunąć urządzenie po brwi zamaszystym ruchem.

HAPTA jest zaś dedykowana osobom z ograniczonymi umiejętnościami motorycznymi. Ten nietypowy uchwyt na szminkę obraca się o 360 stopni i zgina o 180, by ułatwić ergonomiczne nakładanie kosmetyku.

Źródło: L'Oréal

Posiada funkcję stabilizowania i zapamiętywania chwytu, by osoby z niepełnosprawnością mogły dostosować urządzenie do swoich potrzeb. HAPTA ma wbudowaną baterię, która wystarcza na godzinę użytkowania, czyli około 10 aplikacji według wyliczeń L’Oréal.

„Inkluzywność leży u podstaw naszej strategii innowacji kosmetycznych. Z pasją wprowadzamy nowe technologie uzupełniające usługi kosmetyczne, które odnoszą się do pragnień, oczekiwań i niezaspokojonych do tej pory potrzeb każdej osoby” – Barbara Lavernos, zastępczyni dyrektora generalnego w Grupie L’Oréal.

Oba urządzenia mają zostać wdrożone w bliżej nieokreślonym 2023 roku. Co sądzicie o takim ruchu ze strony L’Oréal?

Stock image from Depositphotos