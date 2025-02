Z Ziemią dzieje się coś dziwnego. Znamy przyczynę

W zeszłym roku doszło do wielu silnych burz geomagnetycznych na Słońcu, czego efektem były kolorowe pokazy zórz na Ziemi. Skutków jest jednak więcej, a jeden z nich jest szczególnie ciekawy i lekko niepokojący.

W maju 2024 roku Ziemia doświadczyła jednej z najsilniejszych burz geomagnetycznych od dziesięcioleci. Efektem tego zjawiska były nie tylko spektakularne zorze polarne widoczne na całym świecie, ale także powstanie dwóch nowych pasów radiacyjnych, które zaobserwował satelita NASA – CIRBE (Colorado Inner Radiation Belt Experiment). Co ciekawe, satelita ten „powrócił z martwych”, aby dokonać tego odkrycia.

Ziemia zyskała dodatkowe pasy radiacyjne?

Burza słoneczna z maja 2024 roku była wynikiem serii potężnych erupcji na Słońcu, które wyrzuciły w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości naładowanych cząstek. Była to najsilniejsza burza geomagnetyczna od 1989 roku, a jej efekty były widoczne nawet w niższych szerokościach geograficznych w postaci zórz polarnych.

W tym samym czasie satelita CIRBE, który został wystrzelony w kwietniu 2023 roku do badania pasów Van Allena, pozostawał uśpiony z powodu awarii technicznej. Gdy „obudził się” w czerwcu 2024 roku, naukowcy ze zdumieniem odkryli, że wokół Ziemi powstały dwa nowe pasy radiacyjne.

Pasy Van Allena to obszary wokół Ziemi, w których gromadzą się naładowane cząstki uwięzione przez ziemskie pole magnetyczne. Zwykle istnieją dwa stałe pasy, ale po silnych burzach słonecznych mogą powstawać tymczasowe pasy radiacyjne. Jednak to, co zaobserwował CIRBE, było wyjątkowe.

Zwykle tymczasowe pasy składają się z wysokoenergetycznych elektronów, tym razem jeden z nowych pasów zawierał również dużą ilość wysokoenergetycznych protonów, co jest rzadkością.

Co więcej, nowe pasy radiacyjne przetrwały znacznie dłużej niż zwykle. Podczas gdy typowe tymczasowe pasy znikają w ciągu czterech tygodni, pas zdominowany przez elektrony przetrwał trzy miesiące, a pas bogaty w protony nadal istnieje.