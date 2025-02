Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii dokonali dosyć ciekawego, nieco przypadkowego odkrycia dotyczącego jądra Ziemi. I co istotne, ustalony przez nich stan rzeczy, może mieć nieciekawe implikacje dla nas w przyszłości. Badanie w Nature Geoscience, sugeruje, że jądro może podlegać dynamicznym zmianom strukturalnym. Owe zmiany mogą wpłynąć na ziemskie pole magnetyczne.

Jądro Ziemi jest dla nas niesamowicie ważne. Niemniej, jego gęstość i niedostępność (nie możemy się tam tak po prostu „dokopać”) sprawiają, że wciąż skrywa wiele tajemnic. Znajduje się około 5000 kilometrów pod powierzchnią i składa się z dwóch głównych warstw:

Reklama

Płynnego jądra zewnętrznego , złożonego głównie z żelaza i niklu, które generuje pole magnetyczne Ziemi.

, złożonego głównie z żelaza i niklu, które generuje pole magnetyczne Ziemi. Stałego jądra wewnętrznego, które uważa się za jednorodną, stałą „kulę” – gwoli uproszczenia.

Wiele jednak wskazuje na to, że owo wyobrażenie o jądrze Ziemi może wymagać pewnej rewizji.

Jądro Ziemi może być zupełnie inne, niż nam się wydaje

Zespół badaczy skupił się na analizie fal sejsmicznych generowanych przez 121 powtarzających się trzęsień ziemi w pobliżu wysp Sandwichu Południowego. Owe fale przechodziły przez jądro Ziemi i były rejestrowane na stacjach pomiarowych w Kanadzie i na Alasce.

Analizując sejsmogramy z lat 1991-2024, naukowcy odkryli niecodzienne zniekształcenia fal przechodzących przez jądro wewnętrzne. Początkowo dane te budziły zdziwienie, ale po udoskonaleniu metod analitycznych okazało się, że jądro wewnętrzne wykazuje oznaki całkiem dynamicznych zmian. To zaś nie pasuje do koncepcji stałego jądra wewnętrznego.

Ziemskie pole magnetyczne może ucierpieć z powodu zmian w jądrze Ziemi. Czy jesteśmy w pełni bezpieczni?

Czy to może być dla nas problem?

Potencjalnie – tak. W skrócie, jądro wewnętrzne nie jest tak stabilne, jak dotąd sądzono. Wyniki badań wskazują, że jego powierzchnia może podlegać plastycznym odkształceniom pod wpływem interakcji z turbulentnym, płynnym jądrem zewnętrznym. A co za tym idzie, może to oznaczać, że ziemskie pole magnetyczne nie będzie tak samo silne w przyszłości i może przyjść taki okres, w którym stanie się ono słabsze. A to właśnie magnetyzm Ziemi chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym.

Od dawna wiadome jest to, że jądro zewnętrzne podlega dynamicznym procesom, ale dotąd nie przypuszczano, że jego ruchy mogą bezpośrednio wpływać na strukturę jądra wewnętrznego w skali dostrzegalnej przez naszą aparaturę pomiarową. A to już może mieć konsekwencje dla mechanizmu rotacji Ziemi oraz drobnych zmian w długości dnia. Warto dodać, że dodatkowy wpływ na długość dnia na Ziemi ma… Księżyc. Ze względu na oddziaływanie grawitacyjne między satelitą, a planetą, dzień na Ziemi wydłuża się o 1,7 milisekundy na każde 100 lat.

Co z polem magnetycznym Ziemi?

Pole magnetyczne Ziemi powstaje dzięki ruchowi żelaza w jądrze zewnętrznym. Jego stabilność jest niezwykle istotna dla ochrony atmosfery przed promieniowaniem kosmicznym i wiatrem słonecznym. Jeśli zmiany strukturalne w jądrze wewnętrznym wpływają na przepływy w jądrze zewnętrznym, może to mieć dalekosiężne skutki dla ziemskiego pola magnetycznego. W przeszłości zdarzały się zmiany biegunowości pola magnetycznego, a najnowsze odkrycie może pomóc nam te procesy lepiej określić. W najbliższej przyszłości raczej nie ma się czego bać. Ale w perspektywie kolejnych stuleci, tysięcy lat – może być problem.

Czytaj również: Cała Ziemia była skuta lodem. Śmiała hipoteza coraz pewniejsza

Reklama

Otwieramy więc nowy rozdział w badaniach nad wnętrzem Ziemi. Naukowcy będą teraz poszukiwać dowodów na to, jak często i w jakim stopniu zmienia się struktura jądra wewnętrznego. Te badania będą zaś niezwykle ważne z punktu widzenia naszej wiedzy o tym, kiedy możemy spodziewać się zmian w kontekście ziemskiego pola magnetycznego.