Zoom z korporacyjnych biur chce przenieść się na Twoje biurko. Poznaj Zoom at home

Ilekroć chcę napisać o Jitsi Meet to trafia mi się ciekawy temat związany z Zoom (pozdrawiam Cię Adam!). Niedawno pisałem o ich nowym produkcie jakim jest podejście Hardware as a Service (HaaS). Nowa oferta celuje w klientów korporacyjnych i ma zapewnić dostosowany do możliwości i potrzeb sprzęt zgodny z tym co jest niezbędne do wygodnego korzystania z Zoom. Dzisiaj opowiem o ich najnowszym dziecku jakim jest Zoom at home.

W telegraficznym skrócie, Haas to model w którym klienci płaca miesięczną opłatę za sprzęt, który dostają bezpośrednio od Zoom. Rozwiązanie wygodne i pozwala na skalowanie kosztów, ponieważ w dowolnym momencie można dobrać dodatkowe elementy lub z nich zrezygnować. Dodatkowo klient wybiera jakiego typu urządzenia go interesują co również ma wpływ na finalny koszt.

Zoom to nie tylko korpo

To co mi się nie podobało w całej tej usłudze to bardzo wąskie podejście do tematu. W normalnych czasach pewnie nie zwróciłbym na to uwagi, ale obecny okres jest daleki od normalności. Zoom obecnie jest równie mocno (jeśli nie mocniej) wykorzystywany w domach pracowników jak i w samych biurach.

Można ich posądzać o współpracę z chińskim rządem, można ich nienawidzić za brak odpowiedniego szyfrowania i uważać ich za korporacyjne zło. W żaden sposób tego nie neguję, ale jednego nie można im odmówić. Tym czymś jest przemyślane, wyważone i skrupulatne planowanie oraz wykorzystywanie obecnej sytuacji. „Łatwo” jest się wybić w sytuacji kryzysowej, kiedy Twój produkt zaspokaja jedną z główną potrzeb biznesu na całym świecie. Czym innym jest przekucie to na długotrwały zysk i utrzymanie nowych klientów. Zoom daje piękną lekcję biznesu wszystkim, którzy chcą wiedzieć jak to robić.