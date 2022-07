Na oficjalnym blogu Slacka pojawił się nowy wpis, informujący o podwyżkach cen, które nadejdą we wrześniu. Co jednak warto zaznaczyć, jest to pierwsza podwyżka cen od czasu powstania Slacka w 2014 roku - i dotyczy wyłącznie planu Pro.

Slack Pro drożeje. Firma pierwszy raz w historii podnosi ceny

Od początku września plan Pro podrożeje z 8 USD do 8,75 USD w skali miesiąca, a przy zakupie planu na cały rok, kwota za jeden miesiąc wzrośnie z 6,67 USD do 7,25 USD. Wzrost cen za plan Pro dotyczy klientów na całym świecie - plany Business+ czy Enterprise Grid (niestandardowe plany tworzone dla korporacji) pozostaną bez zmian.

Istnieje jednak sposób na pewne ominięcie podwyżek w ciągu najbliższego roku. Jeśli zrezygnujecie z bieżącego planu i wykupicie Pro na rok do 1 września, będziecie mieli cały ten okres po niższej cenie. Jeśli korzystacie z planów miesięcznych, możecie wykupić do końca sierpnia plan roczny - wtedy również podwyżki przez pewien czas nie będą Was dotyczyć.

Bezpłatny Slack doczeka się wielu ulepszeń

Slack przy okazji postanowił ulepszyć pod wieloma względami swój bezpłatny plan. Slack Free do tej pory wyświetlał ostatnie 10 tysięcy wiadomości i pliki o łącznej wielkości do 5 GB. Od 1 września użytkownicy korzystający z bezpłatnej wersji Slacka będą mogli wyświetlać wiadomości i przesłane pliki z ostatnich 90 dni, bez żadnych limitów.

Dodatkowo, darmowy plan zostanie rozszerzony o funkcję Clips, która pozwala wysyłać pliki wiadomości audio, wideo i udostępnianie ekranu w kanałach ogólnych i oknach z wiadomościami prywatnymi. Wszystkie te zmiany również wejdą w życie 1 września.

Koniec wakacji przyniesie zatem sporo zmian dla użytkowników Slacka - i chyba spokojnie można przyznać, że w większości pozytywnych. Podwyżki nie są przerażająco duże, a dla małych firm bezpłatny plan w większości przypadków bez problemu wystarczy - po dodaniu Clips i nowego limitu wyświetlanych wiadomości oraz plików, jedynym istotnym brakiem są ograniczenia Huddle’a.

